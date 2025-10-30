Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".
Imputación por doble homicidio culposo
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.Regionales - Choele Choel30/10/2025
Según la acusación fiscal, “a la altura del kilómetro 235 de la Ruta Nacional 250, alrededor de las 22:00, la pareja junto a la hermana de la señora fallecida, se movilizaban en una Renegade Sport desde Cipolletti hacia Viedma, cuando habrían sido investidos de forma semi frontal por una Hilux, que se trasladaría en sentido contrario, siendo conducida por el imputado”.
“La hermana de la señora Borquez sufrió fracturas y múltiples hematomas en todo el cuerpo, quedando internada en el hospital de Choele Choel”, agregó el fiscal.
Entre la evidencia presentada para esta instancia se encuentran: el acta de procedimiento del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona, DNI y licencia de conducir del hombre fallecido, certificado y acta de defunción de ambas personas, certificados médicos del imputado y la víctima, acta de notificación de imputación de causa judicial, entrevistas varias, secuestros de vehículos, intervencion del Gabinete de Criminalística.
La calificación legal por la que quedó imputado el hombre es: “doble homicidio culposo y lesiones graves culposas en siniestro vial en concurso ideal en carácter de autor”, según los Artículos 84 bis segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, 45 y 54 del Código Penal.
La defensa penal pública que asiste al hombre no presentó objeciones formales a la propuesta fiscal y de la querella, y el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos. Así mismo ordenó que el imputado cumpla con las medidas cautelares de presentaciones en el Juzgado de Paz, no puede salir del país sin autorización judicial y tampoco tiene permitido conducir vehículos automotores.
La Municipalidad de Choele Choel informa que continúa a muy buen ritmo la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, una propuesta popular que ya se vive con gran expectativa en toda la región.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
Se informa a las familias que la pre inscripción para el ciclo 2026 de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, comienzan este lunes 03 de noviembre.
Con emoción, color y creatividad se vivió el V° Encuentro de Arte Infantil en Choele ChoelRegionales - Choele Choel28/10/2025
Con una gran participación y el calor de una comunidad, el viernes se llevó adelante el 5to Encuentro de Arte Infantil, organizado por la Escuela Primaria N° 330 de Choele Choel.
Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una SaludRegionales - Choele Choel27/10/2025
El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).
Controles entre Seguridad Vial y SENASA derivaron en decomisos de productos cárnicos.
En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.