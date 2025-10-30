Imputación por doble homicidio culposo

Según la acusación fiscal, “a la altura del kilómetro 235 de la Ruta Nacional 250, alrededor de las 22:00, la pareja junto a la hermana de la señora fallecida, se movilizaban en una Renegade Sport desde Cipolletti hacia Viedma, cuando habrían sido investidos de forma semi frontal por una Hilux, que se trasladaría en sentido contrario, siendo conducida por el imputado”.



“La hermana de la señora Borquez sufrió fracturas y múltiples hematomas en todo el cuerpo, quedando internada en el hospital de Choele Choel”, agregó el fiscal.



Entre la evidencia presentada para esta instancia se encuentran: el acta de procedimiento del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona, DNI y licencia de conducir del hombre fallecido, certificado y acta de defunción de ambas personas, certificados médicos del imputado y la víctima, acta de notificación de imputación de causa judicial, entrevistas varias, secuestros de vehículos, intervencion del Gabinete de Criminalística.



La calificación legal por la que quedó imputado el hombre es: “doble homicidio culposo y lesiones graves culposas en siniestro vial en concurso ideal en carácter de autor”, según los Artículos 84 bis segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, 45 y 54 del Código Penal.



La defensa penal pública que asiste al hombre no presentó objeciones formales a la propuesta fiscal y de la querella, y el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos. Así mismo ordenó que el imputado cumpla con las medidas cautelares de presentaciones en el Juzgado de Paz, no puede salir del país sin autorización judicial y tampoco tiene permitido conducir vehículos automotores.