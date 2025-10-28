Forrajes en acción



“La idea es generar un espacio de encuentro entre productores, técnicos y estudiantes, donde podamos actualizar conocimientos y ver en la práctica distintas estrategias para mejorar la producción forrajera en la región”, explicó Favere.



La primera jornada, titulada “Cultivo de alfalfa”, se realizará el miércoles 29 en la Chacra Grupo Silos (Ruta Nacional 250, km 284, Paso Piedras).



“Durante la mañana tendremos charlas técnicas sobre implantación, manejo y fertilización de alfalfa, y por la tarde se harán demostraciones de maquinaria, algo que siempre despierta mucho interés entre los asistentes”, señaló la ingeniera.



La segunda actividad será la “Escuela de Pastores”, el jueves 30 de octubre en la Chacra San Antonio de Darwin.



“Es una jornada teórico-práctica donde trabajaremos sobre manejo de pasturas, eficiencia del pastoreo y planificación forrajera. Buscamos que los participantes se lleven herramientas concretas para aplicar en sus campos”, comentó Favere.



Ambas actividades cuentan con inscripción previa obligatoria a través de los enlaces publicados por INTA Valle Medio, y son organizadas junto a AGROPACK, YOMEL, el Ministerio de Desarrollo Económico de Río Negro, CEAER, 4 Burras y GENTOS.



“Esperamos una gran participación porque el interés por mejorar la base forrajera es clave para la sostenibilidad de los sistemas ganaderos regionales”, concluyó Verónica Favere.



Inscripciones:

http://bit.ly/AlfalfaVMJornada



http://bit.ly/EscuelaPastoresVM