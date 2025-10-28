Forrajes en acción

En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin,  la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.

Regionales28/10/2025
IMG-20251028-WA0002


“La idea es generar un espacio de encuentro entre productores, técnicos y estudiantes, donde podamos actualizar conocimientos y ver en la práctica distintas estrategias para mejorar la producción forrajera en la región”, explicó Favere.


La primera jornada, titulada “Cultivo de alfalfa”, se realizará el miércoles 29 en la Chacra Grupo Silos (Ruta Nacional 250, km 284, Paso Piedras).


“Durante la mañana tendremos charlas técnicas sobre implantación, manejo y fertilización de alfalfa, y por la tarde se harán demostraciones de maquinaria, algo que siempre despierta mucho interés entre los asistentes”, señaló la ingeniera.


La segunda actividad será la “Escuela de Pastores”, el jueves 30 de octubre en la Chacra San Antonio de Darwin.


“Es una jornada teórico-práctica donde trabajaremos sobre manejo de pasturas, eficiencia del pastoreo y planificación forrajera. Buscamos que los participantes se lleven herramientas concretas para aplicar en sus campos”, comentó Favere.


Ambas actividades cuentan con inscripción previa obligatoria a través de los enlaces publicados por INTA Valle Medio, y son organizadas junto a AGROPACK, YOMEL, el Ministerio de Desarrollo Económico de Río Negro, CEAER, 4 Burras y GENTOS.


“Esperamos una gran participación porque el interés por mejorar la base forrajera es clave para la sostenibilidad de los sistemas ganaderos regionales”, concluyó Verónica Favere.


Inscripciones:
http://bit.ly/AlfalfaVMJornada


http://bit.ly/EscuelaPastoresVM

Te puede interesar
IMG-20251028-WA0000

Circulaba por la banquina, se le desprendió un carro y chocó un auto

Regionales28/10/2025

Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.

IMG-20251017-WA0008

Resultados de las legislativas en cada localidad del Valle Medio

Regionales27/10/2025

Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.

IMG-20250820-WA0084

Avanza hacia juicio legajo por lesiones graves

Regionales27/10/2025

La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.

IMG-20251024-WA0013

Educación avanza en la colocación de vectores ecológicos

Regionales24/10/2025

El Ministerio de Educación avanza en la colocación de vectores ecológicos en sectores de cocina y comedores escolares. Esta iniciativa busca controlar la presencia de insectos de manera sustentable, sin recurrir a productos químicos que puedan afectar la salud de estudiantes y trabajadores de la educación.

IMG-20251022-WA0065

Nuevos equipos informáticos para escuelas de Valle Medio

Regionales23/10/2025

El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, entregó equipos informáticos en once establecimientos educativos de Valle Medio en el marco del programa "Escuela Presente", para continuar fortaleciendo el trabajo pedagógico y administrativo de estas instituciones.

Lo más visto
IMG-20251026-WA0015

Colision cerca de la rotonda de Lamarque dejo daños materiales

Regionales - Lamarque26/10/2025

En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.

IMG-20251017-WA0008

Resultados de las legislativas en cada localidad del Valle Medio

Regionales27/10/2025

Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.