Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
Forrajes en acción
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.Regionales28/10/2025
“La idea es generar un espacio de encuentro entre productores, técnicos y estudiantes, donde podamos actualizar conocimientos y ver en la práctica distintas estrategias para mejorar la producción forrajera en la región”, explicó Favere.
La primera jornada, titulada “Cultivo de alfalfa”, se realizará el miércoles 29 en la Chacra Grupo Silos (Ruta Nacional 250, km 284, Paso Piedras).
“Durante la mañana tendremos charlas técnicas sobre implantación, manejo y fertilización de alfalfa, y por la tarde se harán demostraciones de maquinaria, algo que siempre despierta mucho interés entre los asistentes”, señaló la ingeniera.
La segunda actividad será la “Escuela de Pastores”, el jueves 30 de octubre en la Chacra San Antonio de Darwin.
“Es una jornada teórico-práctica donde trabajaremos sobre manejo de pasturas, eficiencia del pastoreo y planificación forrajera. Buscamos que los participantes se lleven herramientas concretas para aplicar en sus campos”, comentó Favere.
Ambas actividades cuentan con inscripción previa obligatoria a través de los enlaces publicados por INTA Valle Medio, y son organizadas junto a AGROPACK, YOMEL, el Ministerio de Desarrollo Económico de Río Negro, CEAER, 4 Burras y GENTOS.
“Esperamos una gran participación porque el interés por mejorar la base forrajera es clave para la sostenibilidad de los sistemas ganaderos regionales”, concluyó Verónica Favere.
Inscripciones:
http://bit.ly/AlfalfaVMJornada
Productores, técnicos y estudiantes participaron de una jornada sobre el cultivo de ajo en Luis Beltrán, donde se destacó cómo esta producción permite diversificar la horticultura, mejorar la rentabilidad, potenciar la calidad de los cultivos y fortalecer prácticas agrícolas sostenibles en los valles irrigados de Río Negro.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.
El Ministerio de Educación avanza en la colocación de vectores ecológicos en sectores de cocina y comedores escolares. Esta iniciativa busca controlar la presencia de insectos de manera sustentable, sin recurrir a productos químicos que puedan afectar la salud de estudiantes y trabajadores de la educación.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, entregó equipos informáticos en once establecimientos educativos de Valle Medio en el marco del programa "Escuela Presente", para continuar fortaleciendo el trabajo pedagógico y administrativo de estas instituciones.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
