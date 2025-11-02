Articulación interinstitucional IFDC Luis Beltrán- AER INTA Valle Medio

Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.

Regionales02/11/2025
IMG-20251102-WA0009

En un primer momento se llevó adelante una Charla en el Instituto de formación sobre la Mirada del Sector Productivo del área Rural junto a docentes y estudiantes de docencia. La misma estuvo a cargo del Ing.Agr Rafael Scandroglio de la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio.


Posteriormente se llevó adelante recorrido temático y visita a 3 productores-empresas de diferente escala y que desarrollan   distintas actividades productivas representativas del territorio.


·       Jorge Llorente, Ganadería bajo Riego, producción de alimento y engorde.


·       Roberto Ábalos y Carmen González: Horticultura y Fruta de Carozo Familiar y venta en Ferias regionales.


·       Empresa Beldevere: Empresa frutícola. productora - empacadora – conservación y comercialización en puestos propios del Mercado Concentrador para Mercado Interno.


En cada establecimiento se recorrió las instalaciones y se fueron produciendo intercambios para conocer más integralmente el funcionamiento de cada actividad, los anfitriones fueron atendieron todas las consultas que fueron surgiendo para ampliar el conocimiento en la materia.


Desde INTA y IFDC se agradece a cada productor/empresa que recibieron a los técnicos, docentes y futuros docentes por la predisposición y atención brindada.

Te puede interesar
IMG-20251029-WA0052

Homicidio de Marisa Coliman: prisión perpetua para el autor

Regionales30/10/2025

El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.

IMG-20251028-WA0093

Abuso agravado: solicitan 11 años para un hombre declarado responsable penal

Regionales29/10/2025

El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.

IMG-20251028-WA0000

Circulaba por la banquina, se le desprendió un carro y chocó un auto

Regionales28/10/2025

Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.

IMG-20251028-WA0002

Forrajes en acción

Regionales28/10/2025

En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin,  la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.

IMG-20251017-WA0008

Resultados de las legislativas en cada localidad del Valle Medio

Regionales27/10/2025

Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.

IMG-20250820-WA0084

Avanza hacia juicio legajo por lesiones graves

Regionales27/10/2025

La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.

Lo más visto