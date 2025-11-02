Articulación interinstitucional IFDC Luis Beltrán- AER INTA Valle Medio

En un primer momento se llevó adelante una Charla en el Instituto de formación sobre la Mirada del Sector Productivo del área Rural junto a docentes y estudiantes de docencia. La misma estuvo a cargo del Ing.Agr Rafael Scandroglio de la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio.



Posteriormente se llevó adelante recorrido temático y visita a 3 productores-empresas de diferente escala y que desarrollan distintas actividades productivas representativas del territorio.



· Jorge Llorente, Ganadería bajo Riego, producción de alimento y engorde.



· Roberto Ábalos y Carmen González: Horticultura y Fruta de Carozo Familiar y venta en Ferias regionales.



· Empresa Beldevere: Empresa frutícola. productora - empacadora – conservación y comercialización en puestos propios del Mercado Concentrador para Mercado Interno.



En cada establecimiento se recorrió las instalaciones y se fueron produciendo intercambios para conocer más integralmente el funcionamiento de cada actividad, los anfitriones fueron atendieron todas las consultas que fueron surgiendo para ampliar el conocimiento en la materia.



Desde INTA y IFDC se agradece a cada productor/empresa que recibieron a los técnicos, docentes y futuros docentes por la predisposición y atención brindada.