El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
Articulación interinstitucional IFDC Luis Beltrán- AER INTA Valle Medio
Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.Regionales02/11/2025
En un primer momento se llevó adelante una Charla en el Instituto de formación sobre la Mirada del Sector Productivo del área Rural junto a docentes y estudiantes de docencia. La misma estuvo a cargo del Ing.Agr Rafael Scandroglio de la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio.
Posteriormente se llevó adelante recorrido temático y visita a 3 productores-empresas de diferente escala y que desarrollan distintas actividades productivas representativas del territorio.
· Jorge Llorente, Ganadería bajo Riego, producción de alimento y engorde.
· Roberto Ábalos y Carmen González: Horticultura y Fruta de Carozo Familiar y venta en Ferias regionales.
· Empresa Beldevere: Empresa frutícola. productora - empacadora – conservación y comercialización en puestos propios del Mercado Concentrador para Mercado Interno.
En cada establecimiento se recorrió las instalaciones y se fueron produciendo intercambios para conocer más integralmente el funcionamiento de cada actividad, los anfitriones fueron atendieron todas las consultas que fueron surgiendo para ampliar el conocimiento en la materia.
Desde INTA y IFDC se agradece a cada productor/empresa que recibieron a los técnicos, docentes y futuros docentes por la predisposición y atención brindada.
El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.
Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
Forrajes en acciónRegionales28/10/2025
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Productores, técnicos y estudiantes participaron de una jornada sobre el cultivo de ajo en Luis Beltrán, donde se destacó cómo esta producción permite diversificar la horticultura, mejorar la rentabilidad, potenciar la calidad de los cultivos y fortalecer prácticas agrícolas sostenibles en los valles irrigados de Río Negro.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
En la sede Chimpay del CEAER se vivieron momentos de gran emoción con la presentación de los trabajos finales de dos estudiantes que culminaron su formación técnica.
A las nueve menos cinco de la mañana de éste sábado, personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán fue alertado sobre un accidente ocurrido en un camino rural, detrás del sector conocido como Horno de Pino.