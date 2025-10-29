Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
Abuso agravado: solicitan 11 años para un hombre declarado responsable penal
El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.Regionales29/10/2025
En el debate se logró probar que el imputado abusó desde los 8 hasta los 12 años aproximadamente de una de sus hijas, y en la cesura se solicitó la pena teniendo presente la calificación legal por la que fue declarado responsable penal: “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en un número indeterminado de veces en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo (padre biológico) por haber resultado grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, todo en concurso ideal con la promoción a la corrupción de menores agravada por mediar violencia y otros medios de intimidación o coerción, como así también por el vínculo (ascendiente), por la convivencia y por ser el autor encargado de su educación o guarda”, todo ello en función de los Artículos 119. 2°, 3° y 4° párrafo inc. a, b y f; Artículo 125 tercer párrafo; Artículos 45; 54 y 55 del Código Penal con afectación a la Ley N° 26.485 y Ley N° 26.061.
Durante el juicio se escuchó la declaración de la víctima, de una de las integrantes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público de Choele Choel, de los profesionales que atienden a la denunciante, la psicóloga forense del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, familiares de la víctima, funcionarios del juzgado de familia interviniente.
Entre la prueba presentada para la cesura se mencionó el informe que indican que el ya declarado responsable penal no cuenta con antecedentes penales, y la sentencia de supresión de apellido paterno tramitado por la víctima en el juzgado pertinente.
Por su parte, la defensa particular del hombre adhirió a lo solicitado.
La sentencia se dará a conocer el próximo lunes 3 de noviembre a las 11:00 a través de la plataforma Zoom.
Forrajes en acciónRegionales28/10/2025
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Productores, técnicos y estudiantes participaron de una jornada sobre el cultivo de ajo en Luis Beltrán, donde se destacó cómo esta producción permite diversificar la horticultura, mejorar la rentabilidad, potenciar la calidad de los cultivos y fortalecer prácticas agrícolas sostenibles en los valles irrigados de Río Negro.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.
El Ministerio de Educación avanza en la colocación de vectores ecológicos en sectores de cocina y comedores escolares. Esta iniciativa busca controlar la presencia de insectos de manera sustentable, sin recurrir a productos químicos que puedan afectar la salud de estudiantes y trabajadores de la educación.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
Forrajes en acciónRegionales28/10/2025
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.