Dos condenas por material de abuso sexual infantil

El primer legajo fiscal tramitó en Choele Choel y según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando el imputado “teniendo en su poder un número indeterminado de fotos y videos relacionados con la temática de MASI, fue denunciado por Google a través de la organización Nacional Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y este a su vez con nuestra institución, se puedo advertir el hecho aceptado por el imputado”, explicó el equipo fiscal.

El segundo legajo fue investigado en la localidad de General Roca, y el hombre aceptó haber cometido tres hechos, todos durante el 2024. En el primero se logró identificar mediante el reporte de NCMEC que subió a los servidores de WhattsApp dos videos con contenido de MASI, em el segundo facilitó el acceso de dos videos y recibió otros 17.

El tercer hecho enunciando fue concretado luego del allanamiento requerido por la fiscalía en el marco de la pesquisa, “fue así que se secuestró un celular que fue peritado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) dependiente de Procuración General, que arrojó que el aparato contenía 21 videos de material de abuso sexual infantil”.

La evidencia reunida para ambos juicios consistió en el reporte de la organización internacional y la derivación al Ministerio Público rionegrino, allanamientos en las viviendas de ambos imputados, informes de la OITel, intervención del Gabinete de Criminalística, informe del médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción en relación a la edad de las víctimas que se observan en las múltiples imágenes,

En ambos casos, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública coincidieron en solicitar que se imponga una pena de prisión de cuatro años y como las partes renunciaron a los plazos procesales ambos hombres se encuentran cumpliendo la condena.

En Choele Choele el imputado fue condenado por “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, a título de autor, en concurso ideal entre sí”, según los Artículos 128 párr. 1, 2 y 3; 45 y 54 del Código Penal con afectación de la Ley 26.061.

En General Roca, la calificación legal aceptada fue: “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años en concurso real con facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años,”, según los Artículos 128 segundo párrafo y último párrafo, 45 y 55 del Código Penal.

Los pedidos fueron formulados en el marco de un procedimiento de juicio abreviado llevado adelante ante un juez de juicio.