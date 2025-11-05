Dos condenas por material de abuso sexual infantil

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.Regionales05/11/2025
El primer legajo fiscal tramitó en Choele Choel y según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando el imputado “teniendo en su poder un número indeterminado de fotos y videos relacionados con la temática de MASI, fue denunciado por Google a través de la organización Nacional Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y este a su vez con nuestra institución, se puedo advertir el hecho aceptado por el imputado”, explicó el equipo fiscal.
El segundo legajo fue investigado en la localidad de General Roca, y el hombre aceptó haber cometido tres hechos, todos durante el 2024. En el primero se logró identificar mediante el reporte de NCMEC que subió a los servidores de WhattsApp dos videos con contenido de MASI, em el segundo facilitó el acceso de dos videos y recibió otros 17.
El tercer hecho enunciando fue concretado luego del allanamiento requerido por la fiscalía en el marco de la pesquisa, “fue así que se secuestró un celular que fue peritado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) dependiente de Procuración General, que arrojó que el aparato contenía 21 videos de material de abuso sexual infantil”.
La evidencia reunida para ambos juicios consistió en el reporte de la organización internacional y la derivación al Ministerio Público rionegrino, allanamientos en las viviendas de ambos imputados, informes de la OITel, intervención del Gabinete de Criminalística, informe del médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción en relación a la edad de las víctimas que se observan en las múltiples imágenes,
En ambos casos, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública coincidieron en solicitar que se imponga una pena de prisión de cuatro años y como las partes renunciaron a los plazos procesales ambos hombres se encuentran cumpliendo la condena.
En Choele Choele el imputado fue condenado por “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, a título de autor, en concurso ideal entre sí”, según los Artículos 128 párr. 1, 2 y 3; 45 y 54 del Código Penal con afectación de la Ley 26.061.
En General Roca, la calificación legal aceptada fue: “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años en concurso real con facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años,”, según los Artículos 128 segundo párrafo y último párrafo, 45 y 55 del Código Penal.
Los pedidos fueron formulados en el marco de un procedimiento de juicio abreviado llevado adelante ante un juez de juicio.
Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.
El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.
Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Productores, técnicos y estudiantes participaron de una jornada sobre el cultivo de ajo en Luis Beltrán, donde se destacó cómo esta producción permite diversificar la horticultura, mejorar la rentabilidad, potenciar la calidad de los cultivos y fortalecer prácticas agrícolas sostenibles en los valles irrigados de Río Negro.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.
Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.