Dos condenas por material de abuso sexual infantil

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Regionales05/11/2025
IMG-20251105-WA0013

El primer legajo fiscal tramitó en Choele Choel y según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando el imputado “teniendo en su poder un número indeterminado de fotos y videos relacionados con la temática de MASI, fue denunciado por Google a través de la organización Nacional Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y este a su vez con nuestra institución, se puedo advertir el hecho aceptado por el imputado”, explicó el equipo fiscal.

 

El segundo legajo fue investigado en la localidad de General Roca, y el hombre aceptó haber cometido tres hechos, todos durante el 2024. En el primero se logró identificar mediante el reporte de NCMEC que subió a los servidores de WhattsApp dos videos con contenido de MASI, em el segundo facilitó el acceso de dos videos y recibió otros 17.

 

El tercer hecho enunciando fue concretado luego del allanamiento requerido por la fiscalía en el marco de la pesquisa, “fue así que se secuestró un celular que fue peritado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) dependiente de Procuración General, que arrojó que el aparato contenía 21 videos de material de abuso sexual infantil”.

 

La evidencia reunida para ambos juicios consistió en el reporte de la organización internacional y la derivación al Ministerio Público rionegrino, allanamientos en las viviendas de ambos imputados, informes de la OITel, intervención del Gabinete de Criminalística, informe del médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción en relación a la edad de las víctimas que se observan en las múltiples imágenes,

 

En ambos casos, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública coincidieron en solicitar que se imponga una pena de prisión de cuatro años y como las partes renunciaron a los plazos procesales ambos hombres se encuentran cumpliendo la condena.

 

En Choele Choele el imputado fue condenado por “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, a título de autor, en concurso ideal entre sí”, según los Artículos 128 párr. 1, 2 y 3; 45 y 54 del Código Penal con afectación de la Ley 26.061.

 

En General Roca, la calificación legal aceptada fue: “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años en concurso real con facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años,”, según los Artículos 128 segundo párrafo y último párrafo, 45 y 55 del Código Penal.

 

Los pedidos fueron formulados en el marco de un procedimiento de juicio abreviado llevado adelante ante un juez de juicio.

Te puede interesar
IMG-20251105-WA0021

Weretilneck y Jara repasaron obras y nuevos proyectos para Pomona

Regionales05/11/2025

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.

IMG-20251029-WA0052

Homicidio de Marisa Coliman: prisión perpetua para el autor

Regionales30/10/2025

El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.

IMG-20251028-WA0093

Abuso agravado: solicitan 11 años para un hombre declarado responsable penal

Regionales29/10/2025

El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.

IMG-20251028-WA0000

Circulaba por la banquina, se le desprendió un carro y chocó un auto

Regionales28/10/2025

Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.

IMG-20251028-WA0002

Forrajes en acción

Regionales28/10/2025

En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin,  la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.

Lo más visto