Llega la 9° Expo Valle Medio Emprende
La Expo Valle Medio Emprende celebra su novena edición con más de 60 emprendimientos, empresas y miles de visitantes que año tras año hacen de este evento una verdadera fiesta del desarrollo local.
En la doble jornada se encontrarán con stands de emprendedores con productos únicos y originales
Empresas locales mostrando sus servicios y novedades
Música, gastronomía y actividades para toda la familia
Entrada libre y gratuita.
Sábado
17 30hs Acto de apertura
18hs Inicio de actividades
Punto Río Negro
Espacio Techint SACDE
Empresas locales
18.30hs Espacio CEAER
Charlas
Clases magistrales de Gastronomía
19hs Taller de librorigami en la Biblioteca Pablo Pizzurno
19.30hs Apertura del escenario
Diamond’s • Veom • Kyng of Cypher • Mahaila • Las Sin Corazón • Alma Cantora • Alienados • Lemon Funk • Pablo Navarrete Show • Los Joselinos
Domingo
16.30 hs Inicio de actividades
Punto Río Negro
Espacio Techint SACDE
Empresas locales
18hs Espacio CEAER
Charlas
Clases magistrales de Gastronomía
18hs Taller de Historietas en la Biblioteca Pablo Pizzurno
18.30hs Apertura del escenario
Crown Crew • New Stars • Marif • Joan 21 • Ballet Che Piuke • Ganadores de los Encuentros Culturales Rionegrinos • Entre las Cuerdas • Pasajeros • Marcelo Escales • La Bartola • Semen Up
Sorteos especiales
Este domingo 9 de noviembre desde las 9:00 horas se realizará el Cuadrangular de Básquet Femenino en el marco del 114° Aniversario de Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre.
Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.
El Destacamento Rural 133 de la policía de Río Negro en Luis Beltran cuenta, desde la última semana, con una nueva via de comunicación que permitirá mejorar la seguridad en toda su extensa jurisdicción, la que incluye el área de Rincón de Cruz y los campos ubicados al sur del rio Negro linderos a la ruta provincial 7.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
En el mes del aniversario de Luis Beltrán la localidad se llena de actividades que se extenderán hasta los primeros días de diciembre
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.