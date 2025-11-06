Llega la 9° Expo Valle Medio Emprende

La Expo Valle Medio Emprende celebra su novena edición con más de 60 emprendimientos, empresas y miles de visitantes que año tras año hacen de este evento una verdadera fiesta del desarrollo local.



En la doble jornada se encontrarán con stands de emprendedores con productos únicos y originales



Empresas locales mostrando sus servicios y novedades



Música, gastronomía y actividades para toda la familia



Entrada libre y gratuita.



Sábado

17 30hs Acto de apertura

18hs Inicio de actividades

Punto Río Negro

Espacio Techint SACDE

Empresas locales



18.30hs Espacio CEAER

Charlas

Clases magistrales de Gastronomía



19hs Taller de librorigami en la Biblioteca Pablo Pizzurno



19.30hs Apertura del escenario



Diamond’s • Veom • Kyng of Cypher • Mahaila • Las Sin Corazón • Alma Cantora • Alienados • Lemon Funk • Pablo Navarrete Show • Los Joselinos



Domingo



16.30 hs Inicio de actividades

Punto Río Negro

Espacio Techint SACDE

Empresas locales



18hs Espacio CEAER

Charlas

Clases magistrales de Gastronomía



18hs Taller de Historietas en la Biblioteca Pablo Pizzurno



18.30hs Apertura del escenario



Crown Crew • New Stars • Marif • Joan 21 • Ballet Che Piuke • Ganadores de los Encuentros Culturales Rionegrinos • Entre las Cuerdas • Pasajeros • Marcelo Escales • La Bartola • Semen Up



Sorteos especiales