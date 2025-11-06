Llega la 9° Expo Valle Medio Emprende

Este 8 y 9 de noviembre, Luis Beltrán se convierte en el epicentro del talento, la innovación y el espíritu emprendedor de toda la región.

Regionales - Luis Beltrán06/11/2025
IMG-20251105-WA0080

La Expo Valle Medio Emprende celebra su novena edición con más de 60 emprendimientos, empresas y miles de visitantes que año tras año hacen de este evento una verdadera fiesta del desarrollo local.


En la doble jornada se encontrarán con stands de emprendedores con productos únicos y originales


Empresas locales mostrando sus servicios y novedades


Música, gastronomía y actividades para toda la familia


 Entrada libre y gratuita.


Sábado 
17 30hs Acto de apertura 
18hs Inicio de actividades 
Punto Río Negro
Espacio Techint SACDE
Empresas locales 


18.30hs Espacio CEAER 
Charlas
Clases magistrales de Gastronomía 


19hs Taller de librorigami en la Biblioteca Pablo Pizzurno 


19.30hs Apertura del escenario 


Diamond’s • Veom • Kyng of Cypher • Mahaila • Las Sin Corazón • Alma Cantora • Alienados • Lemon Funk • Pablo Navarrete Show • Los Joselinos


Domingo 


16.30 hs Inicio de actividades 
Punto Río Negro
Espacio Techint SACDE
Empresas locales 


18hs Espacio CEAER 
Charlas
Clases magistrales de Gastronomía 


18hs Taller de Historietas en la Biblioteca Pablo Pizzurno 


18.30hs Apertura del escenario 
 
Crown Crew • New Stars • Marif • Joan 21 • Ballet Che Piuke • Ganadores de los Encuentros Culturales Rionegrinos • Entre las Cuerdas • Pasajeros • Marcelo Escales • La Bartola • Semen Up


Sorteos especiales

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251105-WA0013

Dos condenas por material de abuso sexual infantil

Regionales05/11/2025

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.