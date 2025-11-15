La Municipalidad de Choele Choel intensificó esta semana los trabajos de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de un operativo que se viene desplegando de manera sostenida durante todo el año.
Choele Choel convoca a la revalida para guardavidas de la temporada 2025/2026
La Municipalidad de Choele Choel informa que el próximo 4 de diciembre se realizará la revalida anual para guardavidas, instancia obligatoria para todos los aspirantes que deseen formar parte del equipo de seguridad acuática durante la temporada de verano.Regionales - Choele Choel15/11/2025
Las pruebas físicas y técnicas se llevarán a cabo en la pileta del Club Sportsman, y luego se avanzará en la selección del plantel que tendrá a su cargo el cuidado y la prevención en los balnearios de Isla 92 y Villa Encantada, dos de los espacios recreativos más concurridos de la región.
Este proceso forma parte del trabajo previo que realiza el Municipio para garantizar un verano seguro, con personal capacitado y apto para la atención en zonas de río.
La convocatoria está abierta a guardavidas locales y de la región que cuenten con la certificación correspondiente y deseen participar.
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Obras Públicas, lleva adelante un importante trabajo de construcción y reparación de badenes y adecuación del sistema pluvial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia que atraviesa la ciudad.
En la ESRN N°153 de Choele Choel se llevó a cabo el sexto Encuentro de Lectores, una propuesta que reunió a estudiantes y docentes en torno a la lectura y la literatura.
El Club de Ajedrez Choele Choel y el Centro de Estudios en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) se unen para presentar la conferencia gratuita "Del Tablero al Negocio: Ajedrez, Empresa y Comunidad".
El próximo sábado 15, en la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Choele Choel, se realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad, sobre Suicidio.
El próximo sábado 15 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele ChoelRegionales - Choele Choel11/11/2025
El Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, junto al Subjefe, Comisario General Elio Tapia, realizaron una visita a la Regional Cuarta de Choele Choel, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la unidad, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.
Quinta edición del encuentro de emprendedores, artesanos y manualistasRegionales - Lamarque14/11/2025
La localidad de Lamarque se comenzó a preparar para recibir el Encuentro de Emprendedores, Artesanos y Manualistas en su quinta edición.
Se realizó el lanzamiento de la sexta y última fecha del Rally del Valle Medio que tendrá como epicentro la localidad de Luis Beltrán