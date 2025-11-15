Choele Choel convoca a la revalida para guardavidas de la temporada 2025/2026

Las pruebas físicas y técnicas se llevarán a cabo en la pileta del Club Sportsman, y luego se avanzará en la selección del plantel que tendrá a su cargo el cuidado y la prevención en los balnearios de Isla 92 y Villa Encantada, dos de los espacios recreativos más concurridos de la región.

Este proceso forma parte del trabajo previo que realiza el Municipio para garantizar un verano seguro, con personal capacitado y apto para la atención en zonas de río.

La convocatoria está abierta a guardavidas locales y de la región que cuenten con la certificación correspondiente y deseen participar.