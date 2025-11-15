Choele Choel convoca a la revalida para guardavidas de la temporada 2025/2026

La Municipalidad de Choele Choel informa que el próximo 4 de diciembre se realizará la revalida anual para guardavidas, instancia obligatoria para todos los aspirantes que deseen formar parte del equipo de seguridad acuática durante la temporada de verano.

Regionales - Choele Choel15/11/2025
IMG-20251114-WA0003

Las pruebas físicas y técnicas se llevarán a cabo en la pileta del Club Sportsman, y luego se avanzará en la selección del plantel que tendrá a su cargo el cuidado y la prevención en los balnearios de Isla 92 y Villa Encantada, dos de los espacios recreativos más concurridos de la región.

Este proceso forma parte del trabajo previo que realiza el Municipio para garantizar un verano seguro, con personal capacitado y apto para la atención en zonas de río.

La convocatoria está abierta a guardavidas locales y de la región que cuenten con la certificación correspondiente y deseen participar.

Te puede interesar
IMG-20251113-WA0000

Del tablero al negocio

Regionales - Choele Choel13/11/2025

El Club de Ajedrez Choele Choel y el Centro de Estudios en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) se unen para presentar la conferencia gratuita "Del Tablero al Negocio: Ajedrez, Empresa y Comunidad".

Lo más visto