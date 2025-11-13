Del tablero al negocio

Una jornada gratuita y abierta a la comunidad que se desarrollará el Jueves 20 de Noviembre y que busca tender puentes entre la inteligencia del tablero y la inteligencia de los negocios, en el marco del "Abierto de Ajedrez Internacional del Valle Medio".



El encuentro explorará cómo los principios esenciales del ajedrez, (la visión, la anticipación, la resiliencia y el pensamiento estratégico) son vitales para fortalecer la toma de decisiones en el ámbito empresarial. El objetivo es mostrar que el ajedrez no solo enseña a ganar, sino a pensar pero también a adaptarse y liderar con propósito.



La actividad iniciará con una Simultánea a las 19 hs, donde el Maestro Internacional Guillermo Llanos jugará contra estudiantes y aficionados locales en 20 tableros de forma simultánea. Luego a las 20 hs se dará inicio a la charla central el cual contará con la presencia del Gran Maestro Internacional Guillermo Llanos, reconocido entrenador de la élite argentina y embajador argentino de la multinacional "chesskid", aplicación n°1 en el mundo para aprender jugando; y también de la empresaria local Liliana Zacarías, referente en liderazgo y Responsabilidad Social Empresarial de nuestra región.



El evento será un espacio innovador para la formación y el intercambio, generando un diálogo entre maestros de ajedrez, empresarios y jóvenes de la comunidad. -