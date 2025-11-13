El próximo sábado 15, en la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Choele Choel, se realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad, sobre Suicidio.
Del tablero al negocio
El Club de Ajedrez Choele Choel y el Centro de Estudios en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) se unen para presentar la conferencia gratuita "Del Tablero al Negocio: Ajedrez, Empresa y Comunidad".
Una jornada gratuita y abierta a la comunidad que se desarrollará el Jueves 20 de Noviembre y que busca tender puentes entre la inteligencia del tablero y la inteligencia de los negocios, en el marco del "Abierto de Ajedrez Internacional del Valle Medio".
El encuentro explorará cómo los principios esenciales del ajedrez, (la visión, la anticipación, la resiliencia y el pensamiento estratégico) son vitales para fortalecer la toma de decisiones en el ámbito empresarial. El objetivo es mostrar que el ajedrez no solo enseña a ganar, sino a pensar pero también a adaptarse y liderar con propósito.
La actividad iniciará con una Simultánea a las 19 hs, donde el Maestro Internacional Guillermo Llanos jugará contra estudiantes y aficionados locales en 20 tableros de forma simultánea. Luego a las 20 hs se dará inicio a la charla central el cual contará con la presencia del Gran Maestro Internacional Guillermo Llanos, reconocido entrenador de la élite argentina y embajador argentino de la multinacional "chesskid", aplicación n°1 en el mundo para aprender jugando; y también de la empresaria local Liliana Zacarías, referente en liderazgo y Responsabilidad Social Empresarial de nuestra región.
El evento será un espacio innovador para la formación y el intercambio, generando un diálogo entre maestros de ajedrez, empresarios y jóvenes de la comunidad. -
El próximo sábado 15 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele ChoelRegionales - Choele Choel11/11/2025
El Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, junto al Subjefe, Comisario General Elio Tapia, realizaron una visita a la Regional Cuarta de Choele Choel, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la unidad, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.
Se dispararon las ventas del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel07/11/2025
El entusiasmo vuelve a sentirse en Choele Choel y en todo el Valle Medio: con la llegada de los premios principales, se reactivó con fuerza la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia.
Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programadoRegionales - Choele Choel07/11/2025
El domingo 9 de noviembre la distribuidora EdERSA energizará el nuevo tendido de media tensión que abastece todo el centro de Choele Choel. Con motivo de esta obra habrá un corte de cinco horas.
Minutos después de las 11 de la mañana de éste jueves, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial Pomona tomó conocimiento de un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 285 aproximadamente.
Dos instituciones de Choele Choel se unen para brindar a la comunidad una capacitación fundamental que puede salvar vidas.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.