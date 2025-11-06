Despiste en el ingreso a la ruta de chacras

En el lugar se constató el despiste de un automóvil que se desplazaba desde Choele Choel hacia Luis Beltrán por el llamado "camino de las chacras".

Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo Renault Megane justo en el acceso a la ruta chica, despistando hacia la banquina izquierda y colisionando contra la terraza exterior de una oficina ubicada en la zona.

En el vehículo iban dos personas. Un hombre de 29 años y una mujer de 26, ambos con domicilio en Choele Choel.

Afortunadamente, los dos ocupantes del rodado resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica.

Fuente Unidad Regional IV