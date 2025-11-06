Dos instituciones de Choele Choel se unen para brindar a la comunidad una capacitación fundamental que puede salvar vidas.
Despiste en el ingreso a la ruta de chacras
Minutos después de las 11 de la mañana de éste jueves, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial Pomona tomó conocimiento de un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 285 aproximadamente.Regionales - Choele Choel06/11/2025
En el lugar se constató el despiste de un automóvil que se desplazaba desde Choele Choel hacia Luis Beltrán por el llamado "camino de las chacras".
Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo Renault Megane justo en el acceso a la ruta chica, despistando hacia la banquina izquierda y colisionando contra la terraza exterior de una oficina ubicada en la zona.
En el vehículo iban dos personas. Un hombre de 29 años y una mujer de 26, ambos con domicilio en Choele Choel.
Afortunadamente, los dos ocupantes del rodado resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica.
Fuente Unidad Regional IV
Desde hace 24 años, la mujer está afiliada a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE). Desde 2017, advierte que la empresa de medicina prepaga le aplica aumentos en la cuota en función de su edad. Tras agotar las vías administrativas, recurrió al Poder Judicial. En una demanda por daños y perjuicios, solicitó que se regule el monto de la cuota.
En el marco del Trabajo Práctico Integrador de segundo año, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo del CEAER llevaron adelante una simulación de emergencia ante un derrame de metanol, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
