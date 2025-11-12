Castraciones gratuitas en el barrio Centro y Almafuerte

Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12 de martes a viernes.



Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino.



Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos de los barrios Centro y Almafuerte.