Castraciones gratuitas en el barrio Centro y Almafuerte

El próximo sábado 15 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía

Regionales - Choele Choel12/11/2025
IMG-20251111-WA0100

Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12 de martes a viernes.


Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino. 


Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos de los barrios Centro y Almafuerte.

