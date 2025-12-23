Proyecto para declarar a Choele capital del revuelto gramajo

Este plato, tan presente en las mesas argentinas, nació en el territorio de Rio Negro durante las campañas militares de fines del siglo XIX, de la mano del edecán Artemio Gramajo.



La ciudad de Choele Choel fue escenario de ese origen histórico que hoy forma parte del patrimonio cultural del país.



Por eso, el edil Dario Castro propuso declarar oficialmente a Choele Choel como cuna y capital del Revuelto de Gramajo, impulsando su reconocimiento cultural, turístico y gastronómico en todo el país.



En los considerandos se menciona que en el marco de las campañas militares de finales del siglo XIX, el coronel Gramajo elaboró por primera vez el plato que luego llevaría su nombre, utilizando ingredientes como jamón, papas, huevo, manteca y arvejas, constituyendo un gesto de hospitalidad y creatividad en condiciones adversas.



Diversos historiadores y especialistas en historia militar, entre ellos el teniente coronel Diego Cejas, director del Servicio Histórico del Ejército, han documentado el origen militar de esta preparación, destacando la importancia cultural del plato y la singularidad de su creación en el territorio de Choele Choel.



Documentos militares relatan que "llegados a la isla de Choele Choel y acampada la columna encabezada por Roca a orillas del río Negro, comenzó a escasear el ganado que servía de alimento a la tropa, en parte porque las barcazas que llevaban las vacas no pudieron navegar desde Carmen de Patagones. Era costumbre por entonces reemplazar la carne vacuna por carne de yegua, algo muy antipático para los soldados acostumbrados a la fidelidad de los equinos. Estaban Roca y otros altos oficiales esperando el almuerzo, que se suponía frugal por la falta de carne.



El hostoriador Eduardo Lazeri relata que "Gramajo, siempre creativo si de comer se trataba, logró hacerse de unas papas, un poco de aceite, unos huevos de avestruz, unos frascos de arvejas (las primeras conservas que un ejército argentino llevó a una campaña militar) y algo de panceta seca. Fue mezclando los ingredientes, pero sobre todo hizo las papas bien “babé”, y así disfrutaron una delicia imprevista en medio de la estepa patagónica."



Uno de los corresponsales de guerra envió un telegrama a Buenos Aires con la “receta” del almuerzo de Roca y su edecán. Era tal el fervor patriótico que acompañaba aquel tiempo que el revuelto de Gramajo se convirtió en un plato disfrutado en las casas y en las fondas.



El Revuelto de Gramajo ha trascendido el ámbito militar para convertirse en uno de los platos más populares y representativos de la gastronomía argentina, servido tanto en hogares como en restaurantes de todo el país.



La vinculación histórica entre el plato y la localidad de Choele Choel constituye un patrimonio inmaterial de enorme valor identitario, cuya puesta en valor contribuirá al fortalecimiento cultural, turístico y económico de la ciudad y la región.



Por ellos Castro propone reconocer oficialmente este legado mediante la declaración de Choele Choel como Capital del Revuelto de Gramajo, proyectando a la localidad en el plano nacional e internacional como cuna de esta tradición gastronómica.