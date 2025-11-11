Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.
Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele Choel
El Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, junto al Subjefe, Comisario General Elio Tapia, realizaron una visita a la Regional Cuarta de Choele Choel, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la unidad, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista.Regionales - Choele Choel11/11/2025
También participó del encuentro el director de Recursos Humanos, Comisario General Carlos Álamo Andrada, quien además está a cargo del área de Capacitación y Perfeccionamiento.
Durante la reunión, que se enmarca en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, las autoridades dialogaron sobre distintas acciones operativas y de gestión que se desarrollan en la jurisdicción.
Estas recorridas institucionales que las máximas autoridades policiales realizan por diferentes unidades de la provincia tienen como objetivo fortalecer el trabajo territorial, supervisar las tareas operativas y acompañar al personal policial en el cumplimiento de sus funciones diarias.
Se dispararon las ventas del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel07/11/2025
El entusiasmo vuelve a sentirse en Choele Choel y en todo el Valle Medio: con la llegada de los premios principales, se reactivó con fuerza la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia.
Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programadoRegionales - Choele Choel07/11/2025
El domingo 9 de noviembre la distribuidora EdERSA energizará el nuevo tendido de media tensión que abastece todo el centro de Choele Choel. Con motivo de esta obra habrá un corte de cinco horas.
Minutos después de las 11 de la mañana de éste jueves, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial Pomona tomó conocimiento de un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 285 aproximadamente.
Dos instituciones de Choele Choel se unen para brindar a la comunidad una capacitación fundamental que puede salvar vidas.
Le aumentaban la cuota en función de la edad: condenan a una prepaga a devolver el dineroRegionales - Choele Choel06/11/2025
Desde hace 24 años, la mujer está afiliada a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE). Desde 2017, advierte que la empresa de medicina prepaga le aplica aumentos en la cuota en función de su edad. Tras agotar las vías administrativas, recurrió al Poder Judicial. En una demanda por daños y perjuicios, solicitó que se regule el monto de la cuota.
Estudiantes del CEAER realizaron prácticas por derrame de metanolRegionales - Choele Choel01/11/2025
En el marco del Trabajo Práctico Integrador de segundo año, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo del CEAER llevaron adelante una simulación de emergencia ante un derrame de metanol, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
Tres películas para el último fin de semana del cine de la temporada 2025.
Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunesRegionales - Luis Beltrán10/11/2025
Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.
Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
