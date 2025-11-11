Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele Choel

También participó del encuentro el director de Recursos Humanos, Comisario General Carlos Álamo Andrada, quien además está a cargo del área de Capacitación y Perfeccionamiento.



Durante la reunión, que se enmarca en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, las autoridades dialogaron sobre distintas acciones operativas y de gestión que se desarrollan en la jurisdicción.



Estas recorridas institucionales que las máximas autoridades policiales realizan por diferentes unidades de la provincia tienen como objetivo fortalecer el trabajo territorial, supervisar las tareas operativas y acompañar al personal policial en el cumplimiento de sus funciones diarias.