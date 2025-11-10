Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunes

Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.

10/11/2025
Cabe señalar que se encuentra estrictamente prohibido arrojar escombros, basura, fierros, restos de poda o cualquier tipo de desecho en los terrenos linderos y espacios comunes del barrio.


Estos lugares no son basurales, y el incumplimiento de esta disposición perjudica la higiene, el orden y la convivencia entre vecinos.


A partir de la fecha, se tomarán las medidas correspondientes para identificar y sancionar a quienes arrojen residuos en dichos espacios.


Se solicita a cada vecino responsabilizarse por la correcta disposición de sus residuos, utilizando los servicios y lugares habilitados.

