Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunes
Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.Regionales - Luis Beltrán10/11/2025
Cabe señalar que se encuentra estrictamente prohibido arrojar escombros, basura, fierros, restos de poda o cualquier tipo de desecho en los terrenos linderos y espacios comunes del barrio.
Estos lugares no son basurales, y el incumplimiento de esta disposición perjudica la higiene, el orden y la convivencia entre vecinos.
A partir de la fecha, se tomarán las medidas correspondientes para identificar y sancionar a quienes arrojen residuos en dichos espacios.
Se solicita a cada vecino responsabilizarse por la correcta disposición de sus residuos, utilizando los servicios y lugares habilitados.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
Este sábado 8 de noviembre, el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán será sede de un gran encuentro amistoso de Básquet.
Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio de José Hernández, autor del emblemático poema “El Gaucho Martín Fierro”.
Este 8 y 9 de noviembre, Luis Beltrán se convierte en el epicentro del talento, la innovación y el espíritu emprendedor de toda la región.
En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.
Este domingo 9 de noviembre desde las 9:00 horas se realizará el Cuadrangular de Básquet Femenino en el marco del 114° Aniversario de Luis Beltrán.
En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
