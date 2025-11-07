Beltrán festeja el día de la tradición

Una fecha que invita a honrar nuestras costumbres, la cultura rural, la gastronomía y la identidad nacional.



Desde la Municipalidad de Luis Beltrán invitan a celebrar el Día de la Tradición el jueves 13 de noviembre a partir de las 18 horas en la Plaza 9 de Julio.



Habrá gran peña libre con la participación de artistas locales, para disfrutar en comunidad y mantener vivas las tradiciones.