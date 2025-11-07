Beltrán festeja el día de la tradición

Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio de José Hernández, autor del emblemático poema “El Gaucho Martín Fierro”.

Regionales - Luis Beltrán07/11/2025
IMG-20251106-WA0149

Una fecha que invita a honrar nuestras costumbres, la cultura rural, la gastronomía y la identidad nacional.


Desde la Municipalidad de Luis Beltrán invitan a celebrar el Día de la Tradición el jueves 13 de noviembre a partir de las 18 horas en la Plaza 9 de Julio.


Habrá gran peña libre con la participación de artistas locales, para disfrutar en comunidad y mantener vivas las tradiciones.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251105-WA0013

Dos condenas por material de abuso sexual infantil

Regionales05/11/2025

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.