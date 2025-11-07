Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio de José Hernández, autor del emblemático poema “El Gaucho Martín Fierro”.
Encuentro amistoso de básquet
Este sábado 8 de noviembre, el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán será sede de un gran encuentro amistoso de Básquet.Regionales - Luis Beltrán07/11/2025
A partir de las 10 horas, las categorías Pre Mini, Mini y U13 (masculino y femenino) de la Escuela Municipal de Básquet recibirán a Villa Mitre de Río Colorado para disfrutar de una serie de partidos amistosos.
Programación
10hs Pre mini Beltrán vs Villa Mitre
11hs Mini Beltrán vs Villa Mitre
12hs U13 masculino Beltrán vs Villa Mitre
13.30hs U13 femenino Beltrán vs Villa Mitre
15hs Pre mini Beltrán vs Villa Mitre
16hs Mini Beltrán vs Villa Mitre
Este 8 y 9 de noviembre, Luis Beltrán se convierte en el epicentro del talento, la innovación y el espíritu emprendedor de toda la región.
En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.
Este domingo 9 de noviembre desde las 9:00 horas se realizará el Cuadrangular de Básquet Femenino en el marco del 114° Aniversario de Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre.
Los abuelos ayudan a su nieta, pero el padre también deberá cubrir los gastos de su hijaRegionales - Luis Beltrán04/11/2025
Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.
El Destacamento Rural 133 de la policía de Río Negro en Luis Beltran cuenta, desde la última semana, con una nueva via de comunicación que permitirá mejorar la seguridad en toda su extensa jurisdicción, la que incluye el área de Rincón de Cruz y los campos ubicados al sur del rio Negro linderos a la ruta provincial 7.
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.
Minutos después de las 11 de la mañana de éste jueves, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial Pomona tomó conocimiento de un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 285 aproximadamente.