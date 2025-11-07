Encuentro amistoso de básquet

Te puede interesar

Beltrán festeja el día de la tradición Regionales - Luis Beltrán 07/11/2025 Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio de José Hernández, autor del emblemático poema “El Gaucho Martín Fierro”.

Llega la 9° Expo Valle Medio Emprende Regionales - Luis Beltrán 06/11/2025 Este 8 y 9 de noviembre, Luis Beltrán se convierte en el epicentro del talento, la innovación y el espíritu emprendedor de toda la región.

Yogures Tere " Un sueño hecho realidad" Regionales - Luis Beltrán 05/11/2025 En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.

Cuadrangular aniversario de básquet femenino Regionales - Luis Beltrán 05/11/2025 Este domingo 9 de noviembre desde las 9:00 horas se realizará el Cuadrangular de Básquet Femenino en el marco del 114° Aniversario de Luis Beltrán.

Los abuelos ayudan a su nieta, pero el padre también deberá cubrir los gastos de su hija Regionales - Luis Beltrán 04/11/2025 Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.

El CEAER dirá presente en la Expo Valle Medio Emprende Regionales - Luis Beltrán 04/11/2025 El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.