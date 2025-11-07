Encuentro amistoso de básquet

Este sábado 8 de noviembre, el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán será sede de un gran encuentro amistoso de Básquet.

Regionales - Luis Beltrán07/11/2025
IMG-20251106-WA0148

A partir de las 10 horas, las categorías Pre Mini, Mini y U13 (masculino y femenino) de la Escuela Municipal de Básquet recibirán a Villa Mitre de Río Colorado para disfrutar de una serie de partidos amistosos.


Programación 
10hs Pre mini Beltrán vs Villa Mitre 
11hs Mini Beltrán vs Villa Mitre
12hs U13 masculino Beltrán  vs Villa Mitre
13.30hs U13 femenino Beltrán vs Villa Mitre 
15hs Pre mini Beltrán vs Villa Mitre
16hs Mini Beltrán vs Villa Mitre

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251105-WA0013

Dos condenas por material de abuso sexual infantil

Regionales05/11/2025

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.