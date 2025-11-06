Le aumentaban la cuota en función de la edad: condenan a una prepaga a devolver el dinero

Dos instituciones de Choele Choel se unen para brindar a la comunidad una capacitación fundamental que puede salvar vidas.
Desde hace 24 años, la mujer está afiliada a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE). Desde 2017, advierte que la empresa de medicina prepaga le aplica aumentos en la cuota en función de su edad. Tras agotar las vías administrativas, recurrió al Poder Judicial. En una demanda por daños y perjuicios, solicitó que se regule el monto de la cuota.Regionales - Choele Choel06/11/2025
El fuero civil de Choele Choele condenó a la prepaga, entendiendo que el conflicto no corresponde al sistema de salud nacional, sino que se trata de una relación de consumo. OSDE deberá reintegrar las cuotas cobradas en exceso, además de pagar una indemnización por daño moral y punitivo.
La prepaga aplicaba aumentos por la antigüedad de la persona, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 26.682. Esta normativa regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga.
OSDE negó las acusaciones y planteó la incompetencia del fuero ordinario. También solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto que prohíbe los aumentos por edad una vez que la persona ingresa al sistema. Según la empresa, los incrementos estaban previstos en el contrato de adhesión firmado por la mujer.
La jueza confirmó que el conflicto debía ser resuelto por la justicia ordinaria. Rechazó los planteos al considerar que la normativa garantiza el derecho a la salud y prohíbe aumentos arbitrarios sin autorización. Además, indicó que, incluso con la modificación de 2019, los aumentos deben estar expresamente contemplados en el contrato.
La prueba pericial contable fue decisiva. Se demostró que, entre marzo de 2018 y agosto de 2024, OSDE cobró cuotas superiores a los valores autorizados por la Superintendencia.
También se acreditó que los aumentos por edad no contaban con aprobación de la autoridad de aplicación. La prepaga ignoró tanto los reclamos como la resolución administrativa que le ordenaba cesar su accionar.
Estudiantes del CEAER realizaron prácticas por derrame de metanolRegionales - Choele Choel01/11/2025
En el marco del Trabajo Práctico Integrador de segundo año, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo del CEAER llevaron adelante una simulación de emergencia ante un derrame de metanol, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
Tres películas para el último fin de semana del cine de la temporada 2025.
Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".
La Municipalidad de Choele Choel informa que continúa a muy buen ritmo la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, una propuesta popular que ya se vive con gran expectativa en toda la región.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
Se informa a las familias que la pre inscripción para el ciclo 2026 de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, comienzan este lunes 03 de noviembre.
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.