Finaliza la temporada de cine en Choele

En esta oportunidad, con una entrada a 4 mil pesos se podrá ver Frankie y los monstruos a las 17 horas sábado y domingo.



En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida... para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo? Frankie, la primera creación del profesor, un ser diminuto, de cabeza calva cubierta de un mosaico de puntadas, y ojos hipnóticos, hace todo el trabajo, pero el profesor ni siquiera se fija en él. Pero ahora, un destartalado espectáculo de fenómenos ha llegado a la ciudad, y su propietario, Boniface Buscamonstruos, necesita desesperadamente una nueva atracción para atraer a las multitudes. Pronto llega a la puerta del castillo y promete a Frankie fama, fortuna y amor.



A las 19 horas se podrá ver Belén, con una entrada a tres mil pesos.



Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.



A las 21 horas, y con una entrada a 4 mil pesos, se podrá ver Teléfono negro 2.



Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.