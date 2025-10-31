Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".
Finaliza la temporada de cine en Choele
Tres películas para el último fin de semana del cine de la temporada 2025.Regionales - Choele Choel31/10/2025
En esta oportunidad, con una entrada a 4 mil pesos se podrá ver Frankie y los monstruos a las 17 horas sábado y domingo.
En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida... para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo? Frankie, la primera creación del profesor, un ser diminuto, de cabeza calva cubierta de un mosaico de puntadas, y ojos hipnóticos, hace todo el trabajo, pero el profesor ni siquiera se fija en él. Pero ahora, un destartalado espectáculo de fenómenos ha llegado a la ciudad, y su propietario, Boniface Buscamonstruos, necesita desesperadamente una nueva atracción para atraer a las multitudes. Pronto llega a la puerta del castillo y promete a Frankie fama, fortuna y amor.
A las 19 horas se podrá ver Belén, con una entrada a tres mil pesos.
Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.
A las 21 horas, y con una entrada a 4 mil pesos, se podrá ver Teléfono negro 2.
Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
La Municipalidad de Choele Choel informa que continúa a muy buen ritmo la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, una propuesta popular que ya se vive con gran expectativa en toda la región.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
Se informa a las familias que la pre inscripción para el ciclo 2026 de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, comienzan este lunes 03 de noviembre.
Con emoción, color y creatividad se vivió el V° Encuentro de Arte Infantil en Choele ChoelRegionales - Choele Choel28/10/2025
Con una gran participación y el calor de una comunidad, el viernes se llevó adelante el 5to Encuentro de Arte Infantil, organizado por la Escuela Primaria N° 330 de Choele Choel.
Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una SaludRegionales - Choele Choel27/10/2025
El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).
Controles entre Seguridad Vial y SENASA derivaron en decomisos de productos cárnicos.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.
