Estudiantes del CEAER realizaron prácticas por derrame de metanol

En el marco del Trabajo Práctico Integrador de segundo año, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo del CEAER llevaron adelante una simulación de emergencia ante un derrame de metanol, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Regionales - Choele Choel01/11/2025
IMG-20251101-WA0037

La actividad, guiada por los docentes de las cátedras intervinientes, contó con la valiosa colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, quienes compartieron su experiencia y acompañaron el ejercicio en el rol de asesores técnicos en la escena.


Durante la simulación, los estudiantes actuaron como primeros respondedores, aplicando el protocolo CIQUIME, identificando las propiedades del compuesto químico e interpretando en tiempo real la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) en inglés, integrando así contenidos de las materias Seguridad III, Química II e Inglés Técnico.


Este tipo de instancias prácticas refuerza la importancia de una formación interdisciplinaria, en la que el conocimiento teórico se articula con situaciones reales y con el acompañamiento de actores relevantes del ámbito profesional.


Desde la institución se destacó y agradeció especialmente la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Choele Choel, cuya participación enriquece la experiencia educativa y fortalece el compromiso compartido con la seguridad y la prevención. -

