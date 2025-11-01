Tres películas para el último fin de semana del cine de la temporada 2025.
Estudiantes del CEAER realizaron prácticas por derrame de metanol
En el marco del Trabajo Práctico Integrador de segundo año, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo del CEAER llevaron adelante una simulación de emergencia ante un derrame de metanol, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.Regionales - Choele Choel01/11/2025
La actividad, guiada por los docentes de las cátedras intervinientes, contó con la valiosa colaboración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, quienes compartieron su experiencia y acompañaron el ejercicio en el rol de asesores técnicos en la escena.
Durante la simulación, los estudiantes actuaron como primeros respondedores, aplicando el protocolo CIQUIME, identificando las propiedades del compuesto químico e interpretando en tiempo real la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) en inglés, integrando así contenidos de las materias Seguridad III, Química II e Inglés Técnico.
Este tipo de instancias prácticas refuerza la importancia de una formación interdisciplinaria, en la que el conocimiento teórico se articula con situaciones reales y con el acompañamiento de actores relevantes del ámbito profesional.
Desde la institución se destacó y agradeció especialmente la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Choele Choel, cuya participación enriquece la experiencia educativa y fortalece el compromiso compartido con la seguridad y la prevención. -
Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".
La Municipalidad de Choele Choel informa que continúa a muy buen ritmo la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, una propuesta popular que ya se vive con gran expectativa en toda la región.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
Se informa a las familias que la pre inscripción para el ciclo 2026 de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, comienzan este lunes 03 de noviembre.
Con emoción, color y creatividad se vivió el V° Encuentro de Arte Infantil en Choele ChoelRegionales - Choele Choel28/10/2025
Con una gran participación y el calor de una comunidad, el viernes se llevó adelante el 5to Encuentro de Arte Infantil, organizado por la Escuela Primaria N° 330 de Choele Choel.
Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una SaludRegionales - Choele Choel27/10/2025
El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
En la sede Chimpay del CEAER se vivieron momentos de gran emoción con la presentación de los trabajos finales de dos estudiantes que culminaron su formación técnica.
A las nueve menos cinco de la mañana de éste sábado, personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán fue alertado sobre un accidente ocurrido en un camino rural, detrás del sector conocido como Horno de Pino.