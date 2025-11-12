Charla de Acucades en Choele

La jornada será de 10 a 13 horas en las instalaciones de la biblioteca ubicada en Nicolás Palacio 365 de Choele Choel.



Dicha charla estará dada por las integrantes del grupo Acucades en Valle Medio.



Acucades (Asociación Civil Un CAmino De Esperanza al Suicida) es una entidad que funciona hace 25 años en la provincia de Neuquén y que por su relación con la Red Sanar, inició este año una capacitación en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Choele Choel.



Producto de esa capacitación se formó en Valle Medio un nodo con gente de Lamarque, Darwin y Choele Choel que estuvieron participando este año del Día Internacional de Prevención de Suicidio en Lamarque, Luis Beltrán y Choele Choel.



La jornada del día sábado se desarrollara en el marco de programa Peces se la coope.