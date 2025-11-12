El próximo sábado 15 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
Charla de Acucades en Choele
El próximo sábado 15, en la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Choele Choel, se realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad, sobre Suicidio.Regionales - Choele Choel12/11/2025
La jornada será de 10 a 13 horas en las instalaciones de la biblioteca ubicada en Nicolás Palacio 365 de Choele Choel.
Dicha charla estará dada por las integrantes del grupo Acucades en Valle Medio.
Acucades (Asociación Civil Un CAmino De Esperanza al Suicida) es una entidad que funciona hace 25 años en la provincia de Neuquén y que por su relación con la Red Sanar, inició este año una capacitación en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Choele Choel.
Producto de esa capacitación se formó en Valle Medio un nodo con gente de Lamarque, Darwin y Choele Choel que estuvieron participando este año del Día Internacional de Prevención de Suicidio en Lamarque, Luis Beltrán y Choele Choel.
La jornada del día sábado se desarrollara en el marco de programa Peces se la coope.
Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele ChoelRegionales - Choele Choel11/11/2025
El Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, junto al Subjefe, Comisario General Elio Tapia, realizaron una visita a la Regional Cuarta de Choele Choel, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la unidad, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.
Se dispararon las ventas del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel07/11/2025
El entusiasmo vuelve a sentirse en Choele Choel y en todo el Valle Medio: con la llegada de los premios principales, se reactivó con fuerza la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia.
Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programadoRegionales - Choele Choel07/11/2025
El domingo 9 de noviembre la distribuidora EdERSA energizará el nuevo tendido de media tensión que abastece todo el centro de Choele Choel. Con motivo de esta obra habrá un corte de cinco horas.
Minutos después de las 11 de la mañana de éste jueves, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial Pomona tomó conocimiento de un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 285 aproximadamente.
Dos instituciones de Choele Choel se unen para brindar a la comunidad una capacitación fundamental que puede salvar vidas.
Le aumentaban la cuota en función de la edad: condenan a una prepaga a devolver el dineroRegionales - Choele Choel06/11/2025
Desde hace 24 años, la mujer está afiliada a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE). Desde 2017, advierte que la empresa de medicina prepaga le aplica aumentos en la cuota en función de su edad. Tras agotar las vías administrativas, recurrió al Poder Judicial. En una demanda por daños y perjuicios, solicitó que se regule el monto de la cuota.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.