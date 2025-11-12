Operario y Asistente Apícola

Esta formación se lleva adelante con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), a través del financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.



La propuesta combina clases virtuales en los Centros de Formación Profesional y prácticas en territorio, en apiarios educativos y espacios productivos de la región.



Está dirigida a todas las personas interesadas en formarse en la actividad apícola, adquirir conocimientos y habilidades prácticas para el armado, mantenimiento y reparación de materiales, así como para la prácticas de manejo a campo de colmenas Langstroth.



No se requieren estudios formales previos, aunque se valoran saberes básicos de lectura, escritura y cálculo.



Clases virtuales en la Agencia INTA Valle Medio. Prácticas en territorio. Certificación oficial de la UNRN



Empieza el jueves 4 de diciembre de 13:30 a 15:30 y continúa en 2026



Inscribite en https://bit.ly/FP_Apicola