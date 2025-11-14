Sexto Encuentro de Lectores con la presencia de Paula Bombara

En la ESRN N°153 de Choele Choel se llevó a cabo el sexto Encuentro de Lectores, una propuesta que reunió a estudiantes y docentes en torno a la lectura y la literatura.

Regionales - Choele Choel14/11/2025
IMG-20251113-WA0106

La jornada contó con la destacada presencia de la reconocida escritora Paula Bombara, quien compartió con los jóvenes un valioso intercambio sobre su obra y el oficio de escribir.

El evento fue organizado de manera conjunta por la ESRN 153, la ESRN 47 y el CET 13, a través de las áreas de Lengua y Literatura de las tres instituciones. Durante la actividad, los estudiantes presentaron trabajos y realizaron preguntas vinculadas a las lecturas que habían explorado previamente, generando un enriquecedor diálogo entre autores y lectores.

Cabe destacar que este Encuentro de Lectores, que se celebra ininterrumpidamente desde hace seis años, fue declarado de Interés Social, Cultural y Educativo por el Concejo Deliberante de Choele Choel, en reconocimiento a su aporte a la promoción de la lectura, la reflexión y el pensamiento crítico entre los jóvenes.

