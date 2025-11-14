Sexto Encuentro de Lectores con la presencia de Paula Bombara

La jornada contó con la destacada presencia de la reconocida escritora Paula Bombara, quien compartió con los jóvenes un valioso intercambio sobre su obra y el oficio de escribir.

El evento fue organizado de manera conjunta por la ESRN 153, la ESRN 47 y el CET 13, a través de las áreas de Lengua y Literatura de las tres instituciones. Durante la actividad, los estudiantes presentaron trabajos y realizaron preguntas vinculadas a las lecturas que habían explorado previamente, generando un enriquecedor diálogo entre autores y lectores.

Cabe destacar que este Encuentro de Lectores, que se celebra ininterrumpidamente desde hace seis años, fue declarado de Interés Social, Cultural y Educativo por el Concejo Deliberante de Choele Choel, en reconocimiento a su aporte a la promoción de la lectura, la reflexión y el pensamiento crítico entre los jóvenes.