La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Obras Públicas, lleva adelante un importante trabajo de construcción y reparación de badenes y adecuación del sistema pluvial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia que atraviesa la ciudad.
Sexto Encuentro de Lectores con la presencia de Paula Bombara
En la ESRN N°153 de Choele Choel se llevó a cabo el sexto Encuentro de Lectores, una propuesta que reunió a estudiantes y docentes en torno a la lectura y la literatura.Regionales - Choele Choel14/11/2025
La jornada contó con la destacada presencia de la reconocida escritora Paula Bombara, quien compartió con los jóvenes un valioso intercambio sobre su obra y el oficio de escribir.
El evento fue organizado de manera conjunta por la ESRN 153, la ESRN 47 y el CET 13, a través de las áreas de Lengua y Literatura de las tres instituciones. Durante la actividad, los estudiantes presentaron trabajos y realizaron preguntas vinculadas a las lecturas que habían explorado previamente, generando un enriquecedor diálogo entre autores y lectores.
Cabe destacar que este Encuentro de Lectores, que se celebra ininterrumpidamente desde hace seis años, fue declarado de Interés Social, Cultural y Educativo por el Concejo Deliberante de Choele Choel, en reconocimiento a su aporte a la promoción de la lectura, la reflexión y el pensamiento crítico entre los jóvenes.
El Club de Ajedrez Choele Choel y el Centro de Estudios en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) se unen para presentar la conferencia gratuita "Del Tablero al Negocio: Ajedrez, Empresa y Comunidad".
El próximo sábado 15, en la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Choele Choel, se realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad, sobre Suicidio.
El próximo sábado 15 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
Autoridades policiales visitaron la Unidad Regional Cuarta de Choele ChoelRegionales - Choele Choel11/11/2025
El Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, junto al Subjefe, Comisario General Elio Tapia, realizaron una visita a la Regional Cuarta de Choele Choel, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la unidad, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.
Se dispararon las ventas del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel07/11/2025
El entusiasmo vuelve a sentirse en Choele Choel y en todo el Valle Medio: con la llegada de los premios principales, se reactivó con fuerza la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia.
Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programadoRegionales - Choele Choel07/11/2025
El domingo 9 de noviembre la distribuidora EdERSA energizará el nuevo tendido de media tensión que abastece todo el centro de Choele Choel. Con motivo de esta obra habrá un corte de cinco horas.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.