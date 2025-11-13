Beltrán participo en el sub 12 de voley en Jacobacci

Te puede interesar

Socialización sobre producción de aromáticos Regionales - Luis Beltrán 13/11/2025 Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.

La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis Beltrán Regionales - Luis Beltrán 13/11/2025 En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.

Beltrán recibió al artista Akmal Abdelrahman Regionales - Luis Beltrán 12/11/2025 El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.

Jornada de atención veterinaria gratuita en Luis Beltrán Regionales - Luis Beltrán 12/11/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.

El CEAER renovo su compromiso con la Expo Valle Medio Emprende Regionales - Luis Beltrán 12/11/2025 El CEAER dijo presente en una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, evento que desde hace nueve años reúne a emprendedores, empresas e instituciones de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crecimiento para todo el sector productivo y educativo del Valle Medio.

Encuentro infanto juvenil de Mountain Bike Regionales - Luis Beltrán 11/11/2025 El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán

Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazo Regionales - Luis Beltrán 11/11/2025 Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.