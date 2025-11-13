Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
Beltrán participo en el sub 12 de voley en Jacobacci
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.Regionales - Luis Beltrán13/11/2025
Resultados:
Sub 12 Masculino Nivel A – Campeones Provinciales
Sub 12 Masculino Nivel B – Subcampeones
Sub 12 Femenino Nivel A – Tercer puesto
Sub 12 Femenino Nivel B – Participación destacada
Más allá de los resultados, fue una hermosa experiencia y un gran aprendizaje para todos los chicos y chicas, que disfrutaron de un fin de semana a puro vóley y gran compañerismo.
Los equipos que participaron de la escuela de Beltran fueron los siguientes
Sub 12 Azul Femenino:
Aramendi Llorente Lupita
Zoni Luna
Aramendi Llorente Felicitas
González Lola
Carbo Victoria
Sánchez Antonella
González Sharol
Martínez Aymara
Sub 12 Azul Masculino:
Huiscaleo Leandro
Galucci Santino
Abad Martín
Tronco Franco
Mellado Joaquín
Aramendi Llorente Feliciano
Muñoz Simón
Sub 12 Blanco Masculino:
Starnone Luccio
Yunes Ciro
Almazán Leo
Molina Mateo
Giretti Salvador
Marlia Thiago
García León
Godoy Valentín
González José
Sub 12 Blanco Femenino:
Fernández Lola
Villegas Lara
Zoni Renata
Carulla Emilia
Cirillo Isabella
Sánchez Troncoso Faustina
Crespo Daniela
Nuñez Aynara
La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán13/11/2025
En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.
El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.
La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
El CEAER dijo presente en una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, evento que desde hace nueve años reúne a emprendedores, empresas e instituciones de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crecimiento para todo el sector productivo y educativo del Valle Medio.
El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.