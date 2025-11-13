Beltrán participo en el sub 12 de voley en Jacobacci

El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.

Resultados:
Sub 12 Masculino Nivel A – Campeones Provinciales
Sub 12 Masculino Nivel B – Subcampeones
Sub 12 Femenino Nivel A – Tercer puesto
Sub 12 Femenino Nivel B – Participación destacada


Más allá de los resultados, fue una hermosa experiencia y un gran aprendizaje para todos los chicos y chicas, que disfrutaron de un fin de semana a puro vóley y gran compañerismo. 


Los equipos que participaron de la escuela de Beltran fueron los siguientes 


Sub 12 Azul Femenino:
Aramendi Llorente Lupita
Zoni Luna
Aramendi Llorente Felicitas
González Lola
Carbo Victoria
Sánchez Antonella
González Sharol
Martínez Aymara


Sub 12 Azul Masculino:
Huiscaleo Leandro
Galucci Santino
Abad Martín
Tronco Franco
Mellado Joaquín
Aramendi Llorente Feliciano
Muñoz Simón


Sub 12 Blanco Masculino:
Starnone Luccio
Yunes Ciro
Almazán Leo
Molina Mateo
Giretti Salvador
Marlia Thiago
García León
Godoy Valentín
González José


Sub 12 Blanco Femenino:
Fernández Lola
Villegas Lara
Zoni Renata
Carulla Emilia
Cirillo Isabella
Sánchez Troncoso Faustina
Crespo Daniela
Nuñez Aynara

