La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis Beltrán

En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.

Regionales - Luis Beltrán13/11/2025
IMG-20251112-WA0043

“Este aporte tiene que ver con lo que hemos resuelto en conjunto, la Municipalidad y la Provincia, para mejorar gran parte del pavimento urbano, que ha tenido mucho deterioro con el paso del tiempo y las altas temperaturas”, explicó Weretilneck.


Por su parte, Del Río destacó el acompañamiento provincial y el clima de trabajo conjunto en la previa del aniversario: “La comunidad se pone en movimiento, trabaja para que todo salga bien y, cuando estas cosas suceden, se vive con mucha más tranquilidad”.

