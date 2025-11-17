Motociclista hospitalizada como saldo de una caída

Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El incidente ocurrió en la localidad de Luis Beltrán en las primeras horas de la noche del domingo. 

Alrededor de las 21 horas, personal policíal de la comisaría 19 fue convocado sobre Avenida Roca y Blas Parera, ya que allí habría ocurrido un siniestro.

Cuando el móvil llegó, se constató que se trataba de una Motomel 110 cc cuya conductora - una menor de 16 años con domicilio en Choele Choel, quien  circulaba por Av. Roca en sentido sur - norte - había perdido la estabilidad y caido pesadamente sobre la cinta asfáltica 

Tras entrevistarse con la joven, está manifestó que, al intentar esquivar un vehículo, perdió el control y cayó.

Fue asistida por personal de salud y trasladada al hospital local, donde el médico de turno certificó escoriaciones en miembro inferior, sin fracturas ni lesiones graves.

Fuente Unidad Regional IV 



