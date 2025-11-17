En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Motociclista hospitalizada como saldo de una caída
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El incidente ocurrió en la localidad de Luis Beltrán en las primeras horas de la noche del domingo.
Alrededor de las 21 horas, personal policíal de la comisaría 19 fue convocado sobre Avenida Roca y Blas Parera, ya que allí habría ocurrido un siniestro.
Cuando el móvil llegó, se constató que se trataba de una Motomel 110 cc cuya conductora - una menor de 16 años con domicilio en Choele Choel, quien circulaba por Av. Roca en sentido sur - norte - había perdido la estabilidad y caido pesadamente sobre la cinta asfáltica
Tras entrevistarse con la joven, está manifestó que, al intentar esquivar un vehículo, perdió el control y cayó.
Fue asistida por personal de salud y trasladada al hospital local, donde el médico de turno certificó escoriaciones en miembro inferior, sin fracturas ni lesiones graves.
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.
Se realizó el lanzamiento de la sexta y última fecha del Rally del Valle Medio que tendrá como epicentro la localidad de Luis Beltrán
Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán13/11/2025
En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.
La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
Motociclista resultó con lesiones graves como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en horas de la tarde del viernes en Río Colorado.
Una vez más, la intersección de Ruta 22 y 251, en cercanías de Río Colorado, volvió a ser escenario de un siniestro vial.
Un auto volcó en la mañana de éste domingo a la altura del kilómetro 276 de la ruta nacional 250.