Jornada de atención veterinaria gratuita en Luis Beltrán

Beltrán recibió al artista Akmal Abdelrahman Regionales - Luis Beltrán 12/11/2025 El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.

El CEAER renovo su compromiso con la Expo Valle Medio Emprende Regionales - Luis Beltrán 12/11/2025 El CEAER dijo presente en una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, evento que desde hace nueve años reúne a emprendedores, empresas e instituciones de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crecimiento para todo el sector productivo y educativo del Valle Medio.

Encuentro infanto juvenil de Mountain Bike Regionales - Luis Beltrán 11/11/2025 El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán

Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazo Regionales - Luis Beltrán 11/11/2025 Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.

Una herramienta de visibilización para los emprendedores Regionales - Luis Beltrán 10/11/2025 Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.