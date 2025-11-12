Jornada de atención veterinaria gratuita en Luis Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.

Regionales - Luis Beltrán12/11/2025
La jornada será el día jueves 13 de noviembre en la plaza del Barrio Rodolfo Walsh en horario de 10 a 13horas.


Se ofrecerán consultas, desparasitación y vacunación antirrábica.


 Importante:


-Los perros deben asistir con collar y correa (o elementos similares).


-Los gatos deben ser trasladados en jaulas, cajas o mochilas seguras.

