El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.
Jornada de atención veterinaria gratuita en Luis Beltrán
La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.Regionales - Luis Beltrán12/11/2025
La jornada será el día jueves 13 de noviembre en la plaza del Barrio Rodolfo Walsh en horario de 10 a 13horas.
Se ofrecerán consultas, desparasitación y vacunación antirrábica.
Importante:
-Los perros deben asistir con collar y correa (o elementos similares).
-Los gatos deben ser trasladados en jaulas, cajas o mochilas seguras.
El CEAER dijo presente en una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, evento que desde hace nueve años reúne a emprendedores, empresas e instituciones de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crecimiento para todo el sector productivo y educativo del Valle Medio.
El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunesRegionales - Luis Beltrán10/11/2025
Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250Regionales - Luis Beltrán08/11/2025
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.