Finalizado el proceso de evaluación de los 13 proyectos presentados durante la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro para conformar el nuevo Elenco Provincial de Teatro, quedó seleccionada la obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas” de El Bolsón.
El IPAP abre preinscripciones para su oferta académica 2026
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) abrió hasta el 15 de diciembre de 2025 las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.Provinciales11/11/2025
La oferta académica está destinada a profesionalizar y/o fortalecer las competencias de los agentes públicos y municipales de Río Negro, sin embargo, podrá anotarse cualquier persona que resida en Río Negro, quedando su preinscripción sujeta a los cupos y las posibles vacantes, teniendo prioridad el personal de la Administración Pública.
La modalidad de cursada se lleva a cabo con soporte virtual, que incluye clases diarias sincrónicas obligatorias (en tiempo real) a través de videoconferencias dirigidas por los docentes, así como clases asincrónicas disponibles en el campus académico. Las clases sincrónicas comienzan a partir de las 16:00, mientras que a las clases asincrónicas se puede acceder en cualquier momento del día, lo que permite a los estudiantes conectarse a su conveniencia.
Esta experiencia es muy valiosa para los estudiantes porque por un lado, las clases sincrónicas no sólo les permiten tener un contacto diario y directo con sus docentes, sino también, interactuar con sus compañeros, estudiar acompañados y generar un sentido de pertenencia y comunidad, disminuyendo las barreras geográficas. Por otro lado, las clases asincrónicas permiten realizar las actividades, descargar los materiales y interactuar con recursos didácticos en horarios amigables para el estudiante.
Oferta académica 2026 - destinada para Agentes Públicos y Municipales de Río Negro
Nivel Medio:
Ciclo Secundario para Adultos Trabajadores con orientación enInformática. (100 cupos)
Nivel Superior:
1) Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. (100 cupos)
2) Tecnicatura Superior en Gestión del Capital Humano. (200 cupos)
3) Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa. (200 cupos)
4) Tecnicatura Superior en Gestión de Servicios de Salud. (200 cupos)
5) Tecnicatura Superior en Comunicación social con orientación al Desarrollo de los Nuevos Medios. (200 cupos)
6) Tecnicatura Superior Desarrollo de Software Full Stack. (150 cupos)
7) Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información. (150 cupos)
8) Tecnicatura Superior en Turismo (100 cupos)
9) Tecnicatura Superior en Gestión de Gobiernos Municipales (100 cupos - exclusiva para agentes municipales)
Instructivo para preinscripción:
La preinscripción se realizará a través del módulo de preinscripción del SIU GUARANÏ del IPAP, allí deberá subir la documentación personal escaneada: DNI, Partida de Nacimiento, Título Primario (para inscriptos al Ciclo Secundario para Adultos) y Analítico del Título Secundario o Constancia de Título en Trámite (Tecnicaturas) y constancia laboral que certifique que es agente público o municipal (Tecnicaturas/Secundario).
Antes de realizar su preinscripción tenga en cuenta la siguiente información:
Requisitos:
● Trabajar en la Administración Pública Provincial o Municipal (Constancia laboral)
● Secundario Completo (Tecnicaturas)
● Primario Completo (Secundario)
● No estar cursando otra carrera en el IPAP
● Domicilio en la provincia de Río Negro
Luego de realizar la preinscripción, el paso siguiente es esperar la recepción de un correo electrónico en donde se le indicará el estado de su preinscripción conforme a los cupos y vacantes disponibles.
Posteriormente, a quienes se le acepte la preinscripción deberán realizar un ciclo introductorio virtual en el mes de febrero 2026. La inscripción se completa con la aprobación de dicho ciclo.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Edictos para encontrar personas: se buscan herederos, padres, esposas y también deudoresProvinciales31/10/2025
Un hombre quiere divorciarse de su esposa pero no la encuentra; se buscan hermanos con posibilidades de ser beneficiarios del reparto de una herencia; se procura hallar a familiares de un niño que podría ser adoptado. También hay personas buscadas por deudas impagas. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales ciudadanas y ciudadanos publican edictos de acceso general y gratuito en la página del Poder Judicial de Río Negro.
El lunes se realizará el sorteo de jurados populares para los próximos dos añosProvinciales29/10/2025
El próximo 3 de noviembre se realizará el sorteo de potenciales jurados populares del Poder Judicial de Río Negro, mediante el cual se seleccionarán 3.600 personas que podrán ser convocadas para integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
Desde esta semana y hasta el 20 de diciembre, las y los palistas interesados podrán inscribirse para ser parte de la edición 2026 de la Regata Internacional del río Negro. La histórica competencia celebrará su 50° edición del 8 al 18 de enero, contará con 9 etapas y dos días de descanso y nuevamente partirá desde Neuquén para concluir en Viedma.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Este sábado 11 de octubre, a las 23:15 Horas se podrá ver el documental “Malena: La última pared” que cuenta la vida de Malena Gallardo, oriunda de la localidad de Luis Beltrán y desaparecida en Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar.
La Defensoría del Pueblo abre el registro a postulantes para integrar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORSM). La inscripción comenzó el 06 de octubre y cierra el próximo 06 de noviembre a las 13.30.
Se tomarán medidas contra quienes arrojen residuos en espacios comunesRegionales - Luis Beltrán10/11/2025
Desde el municipio de Luis Beltrán informaron que se tomarán medidas para sancionar a quienes arrojen residuos en espacios comunes de los barrios.
Durante sábado y domingo un gran número de personas visito en el centro de Luis Beltrán la Expo Valle Medio emprende que en su novena edición batió record de emprendedores con 80 Stands.
Durante viernes y sábado se realizó en Choele Choel el certamen Pre Cosquín donde se eligió la delegación que estará participando en Córdoba.