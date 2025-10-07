El Gobierno de Río Negro puso en marcha el PAR Agroquímicos 2026, una herramienta de financiamiento que permitirá a los productores frutícolas acceder a recursos para cuidar la sanidad de sus cultivos y sostener la calidad que distingue a la producción.
Convocatoria para integrar el ORSM
La Defensoría del Pueblo abre el registro a postulantes para integrar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORSM). La inscripción comenzó el 06 de octubre y cierra el próximo 06 de noviembre a las 13.30.Provinciales07/10/2025
En esta instancia, se seleccionará un representante de organizaciones de usuarios y familiares; un representante de profesionales y otros trabajadores de salud mental; y uno de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.
De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2.440 y su Resolución Reglamentaria 105/19 DPRN; habiéndose designado en su oportunidad a la Secretaria Ejecutiva y los integrantes del equipo técnico de apoyo al mencionado órgano multidisciplinario.
Las instituciones y asociaciones interesadas en integrar el ORSM deberán acreditar idoneidad y estar legalmente constituidas al momento de registrarse.
Los postulantes pueden inscribirse sólo en una de las tres categorías de la convocatoria a través del formulario on line que se encuentra disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/FormularioORSM
Para formalizar la inscripción se deberá enviar por correo electrónico a [email protected] toda la documentación, certificada por autoridad competente, requerida en la Resolución N°078/25 DPRN que se encuentra dentro del enlace del sitio web.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.
UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 seún escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.
En el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, ya se encuentran exhibidos los padrones definitivos para los comicios en los que la ciudadanía rionegrina elegirá tres senadores nacionales titulares y tres suplentes; además de dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.
Los juzgados de Paz intervinieron en más de 30 mil actuaciones en el primer semestre del añoProvinciales24/09/2025
Durante los primeros seis meses de 2025, los 49 juzgados de Paz de la provincia desplegaron una actividad intensa en todo el territorio rionegrino.
Un tribunal de Río Negro detectó 26 fallos inexistentes, presumiblemente redactados con inteligencia artificial.
El Gobierno de Río Negro anunció una innovación clave para el sector: a partir de este año, el Programa de Maquinarias Agrícolas (PAR) incluirá el financiamiento de drones de uso agrícola, ampliando las herramientas disponibles para productores y productoras de toda la provincia.
La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.