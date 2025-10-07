Convocatoria para integrar el ORSM

La Defensoría del Pueblo abre el registro a postulantes para integrar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORSM). La inscripción comenzó el 06 de octubre y cierra el próximo 06 de noviembre a las 13.30.

Provinciales07/10/2025
En esta instancia, se seleccionará un representante de organizaciones de usuarios y familiares; un representante de profesionales y otros trabajadores de salud mental; y uno de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.


De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2.440 y su Resolución Reglamentaria 105/19 DPRN; habiéndose designado en su oportunidad a la Secretaria Ejecutiva y los integrantes del equipo técnico de apoyo al mencionado órgano multidisciplinario.


Las instituciones y asociaciones interesadas en integrar el ORSM deberán acreditar idoneidad y estar legalmente constituidas al momento de registrarse.


Los postulantes pueden inscribirse sólo en una de las tres categorías de la convocatoria a través del formulario on line que se encuentra disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/FormularioORSM


Para formalizar la inscripción se deberá enviar por correo electrónico a [email protected]  toda la documentación, certificada por autoridad competente, requerida en la Resolución N°078/25 DPRN que se encuentra dentro del enlace del sitio web.

