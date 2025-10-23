Abiertas las inscripciones para la 50° Regata Internacional del río Negro

Desde esta semana y hasta el 20 de diciembre, las y los palistas interesados podrán inscribirse para ser parte de la edición 2026 de la Regata Internacional del río Negro. La histórica competencia celebrará su 50° edición del 8 al 18 de enero, contará con 9 etapas y dos días de descanso y nuevamente partirá desde Neuquén para concluir en Viedma.

Provinciales23/10/2025
IMG-20251022-WA0029

Las categorías de participación serán caballeros senior, junior y máster (A, B, C y D), mixto, travesía doble (caballeros, damas y mixto) y touring (doble y simple).


Aquellos y aquellas palistas que deseen ser parte del evento tendrán tiempo hasta el sábado 20 de diciembre de completar y abonar la inscripción a través del siguiente link: https://www.regatadelrionegro.com.ar/2025/index.php#section_5


La 50° edición de la Regata Internacional del río Negro es organizada por el Club Náutico La Ribera con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro.


Etapas de la Regata 2026
Jueves 8: Plottier - Isla Jordán de Cipolletti


Viernes 9: Isla Jordán - General Roca


Sábado 10: Roca - Isla 58 de Villa Regina


Domingo 11: descanso


Lunes 12: Balneario de Chelforó - Balneario Municipal de Chimpay


Martes 13: Bocatoma de Luis Beltrán - Isla 92 de Choele Choel


Miércoles 14: Estancia Ferrari - Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa


Jueves 15: descanso


Viernes 16: Balneario Lavezzo de Conesa - Estancia San Bernardo


Sábado 17: Balsa de Guardia Mitre - Establecimiento La Cantera


Domingo 18: La Cantera - Paseo de los Palistas en Viedma

