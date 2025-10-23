Abiertas las inscripciones para la 50° Regata Internacional del río Negro

Las categorías de participación serán caballeros senior, junior y máster (A, B, C y D), mixto, travesía doble (caballeros, damas y mixto) y touring (doble y simple).



Aquellos y aquellas palistas que deseen ser parte del evento tendrán tiempo hasta el sábado 20 de diciembre de completar y abonar la inscripción a través del siguiente link: https://www.regatadelrionegro.com.ar/2025/index.php#section_5



La 50° edición de la Regata Internacional del río Negro es organizada por el Club Náutico La Ribera con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro.



Etapas de la Regata 2026

Jueves 8: Plottier - Isla Jordán de Cipolletti



Viernes 9: Isla Jordán - General Roca



Sábado 10: Roca - Isla 58 de Villa Regina



Domingo 11: descanso



Lunes 12: Balneario de Chelforó - Balneario Municipal de Chimpay



Martes 13: Bocatoma de Luis Beltrán - Isla 92 de Choele Choel



Miércoles 14: Estancia Ferrari - Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa



Jueves 15: descanso



Viernes 16: Balneario Lavezzo de Conesa - Estancia San Bernardo



Sábado 17: Balsa de Guardia Mitre - Establecimiento La Cantera



Domingo 18: La Cantera - Paseo de los Palistas en Viedma