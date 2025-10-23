Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Abiertas las inscripciones para la 50° Regata Internacional del río Negro
Desde esta semana y hasta el 20 de diciembre, las y los palistas interesados podrán inscribirse para ser parte de la edición 2026 de la Regata Internacional del río Negro. La histórica competencia celebrará su 50° edición del 8 al 18 de enero, contará con 9 etapas y dos días de descanso y nuevamente partirá desde Neuquén para concluir en Viedma.Provinciales23/10/2025
Las categorías de participación serán caballeros senior, junior y máster (A, B, C y D), mixto, travesía doble (caballeros, damas y mixto) y touring (doble y simple).
Aquellos y aquellas palistas que deseen ser parte del evento tendrán tiempo hasta el sábado 20 de diciembre de completar y abonar la inscripción a través del siguiente link: https://www.regatadelrionegro.com.ar/2025/index.php#section_5
La 50° edición de la Regata Internacional del río Negro es organizada por el Club Náutico La Ribera con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro.
Etapas de la Regata 2026
Jueves 8: Plottier - Isla Jordán de Cipolletti
Viernes 9: Isla Jordán - General Roca
Sábado 10: Roca - Isla 58 de Villa Regina
Domingo 11: descanso
Lunes 12: Balneario de Chelforó - Balneario Municipal de Chimpay
Martes 13: Bocatoma de Luis Beltrán - Isla 92 de Choele Choel
Miércoles 14: Estancia Ferrari - Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa
Jueves 15: descanso
Viernes 16: Balneario Lavezzo de Conesa - Estancia San Bernardo
Sábado 17: Balsa de Guardia Mitre - Establecimiento La Cantera
Domingo 18: La Cantera - Paseo de los Palistas en Viedma
Este sábado 11 de octubre, a las 23:15 Horas se podrá ver el documental “Malena: La última pared” que cuenta la vida de Malena Gallardo, oriunda de la localidad de Luis Beltrán y desaparecida en Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar.
La Defensoría del Pueblo abre el registro a postulantes para integrar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORSM). La inscripción comenzó el 06 de octubre y cierra el próximo 06 de noviembre a las 13.30.
El Gobierno de Río Negro puso en marcha el PAR Agroquímicos 2026, una herramienta de financiamiento que permitirá a los productores frutícolas acceder a recursos para cuidar la sanidad de sus cultivos y sostener la calidad que distingue a la producción.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.
UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 seún escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.
En el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, ya se encuentran exhibidos los padrones definitivos para los comicios en los que la ciudadanía rionegrina elegirá tres senadores nacionales titulares y tres suplentes; además de dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.
Los juzgados de Paz intervinieron en más de 30 mil actuaciones en el primer semestre del añoProvinciales24/09/2025
Durante los primeros seis meses de 2025, los 49 juzgados de Paz de la provincia desplegaron una actividad intensa en todo el territorio rionegrino.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
Comenzó la colocación de cestos de basura construidos por estudiantesRegionales - Lamarque22/10/2025
El Municipio de Lamarque comenzó con la colocación de los cestos de basura que han construido los estudiantes de 2º y 3º año del CET20 . La tarea inició por las escuelas rurales Nº 112 y 237.