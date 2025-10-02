UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 seún escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.
Rio Negro renueva cinco bancas en las legislativas de octubre
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.Provinciales02/10/2025
En la Cámara de Diputados se elegirán 127 legisladores (la mitad de sus miembros), mientras que el Senado renovará 24 bancas (un tercio del total).
En el caso de Rio Negro, siete fuerzas presentaron sus listas con titulares y suplentes, para ocupar las cinco bancas en juego. Es que está año se renueva los tres senadores, por el fin del mandato de Silvina García Larraburu (UxP), Martín Doñate (UxP) y Mónica Silva (JSRN); además dos diputados: Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO).
En el caso de la elección de senadores, ingresan dos por la mayoría y uno por la minoría; y la distribución de los diputados se dará por sistema D’Hont.
Los candidatos en Rio Negro son
Alianza La Libertad Avanza:
Senadores: Lorena Villaverde y Enzo Fullone. Suplentes: Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.
Diputados: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa. Suplentes: José Valla y Natalia Vega Soto.
Alianza Juntos Defendemos Río Negro:
Senadores: Facundo López y Andrea Confini. Suplentes: Bruno Pogliano y Mabel Yahuar.
Diputados: Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi. Suplentes: Miguel Evans y Claudia Posse.
Alianza Fuerza Patria:
Senadores: Martín Soria y Ana Marks. Suplentes: Héctor Leineker y Carina Pita.
Diputados: Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten. Suplentes: Zulma Romero y Martin Palumbo.
Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
Senadores: Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua. Suplentes: Cecilia Carrasco y Hugo Soul.
Diputados: Paula Gramajo y Gabriel Musa. Suplentes: Fernanda Garramuño y Jorge Paulic.
PRO
Senadores Juan Martin y Claudia Bértora. Suplentes: Juan Murillo Ongaro y Liliana Pagliaricci.
Diputados: Martina Lacour y Gastón Varela. Suplentes: Fanny Santagni y Hernán Perafan.
Primero Río Negro:
Senadores: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla. Suplentes: Ubaldo Silva y Virginia Guevara.
Diputados: Facundo Villalba y Gabriela Fernández. Suplentes: Jorge «Tolo» Tolosa y Vilma Yáñez.
Movimiento al Socialismo:
Senadores: Mónica Martín y Aurelio Vázquez. Suplentes: Laura Sánchez y Gustavo Lehner.
Diputados: Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández. Suplentes: Carmelo Scala y Silveira Huencho Alarcón.
En el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, ya se encuentran exhibidos los padrones definitivos para los comicios en los que la ciudadanía rionegrina elegirá tres senadores nacionales titulares y tres suplentes; además de dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.
Los juzgados de Paz intervinieron en más de 30 mil actuaciones en el primer semestre del añoProvinciales24/09/2025
Durante los primeros seis meses de 2025, los 49 juzgados de Paz de la provincia desplegaron una actividad intensa en todo el territorio rionegrino.
Un tribunal de Río Negro detectó 26 fallos inexistentes, presumiblemente redactados con inteligencia artificial.
El Gobierno de Río Negro anunció una innovación clave para el sector: a partir de este año, el Programa de Maquinarias Agrícolas (PAR) incluirá el financiamiento de drones de uso agrícola, ampliando las herramientas disponibles para productores y productoras de toda la provincia.
La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.
En un nuevo Encuentro Provincial de Supervisoras y Supervisores de la modalidad de Educación Especial, se presentó oficialmente el Diseño Curricular Modular para la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos. La propuesta, organizada en una estructura modular, busca promover experiencias educativas situadas y significativas, con centralidad en las y los estudiantes que transitan la escuela.
Al finalizar la audiencia paritaria celebrada en la Secretaría de Trabajo este lunes 25 de agosto, la UnTER manifestó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calificándola como “paupérrima” e insuficiente
UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 seún escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.
Choele entregó 10 terrenos a agentes de la Policía de Río Negro: “Un paso más hacia el sueño de la vivienda propia”Regionales - Choele Choel01/10/2025
En un emotivo acto encabezado por el intendente Diego Ramello, la Municipalidad de Choele Choel concretó la entrega de 10 terrenos destinados a agentes de la Policía de Río Negro. La ceremonia fue el cierre de un acuerdo que había sido anunciado el pasado 9 de julio, durante el aniversario de la ciudad, cuando se sortearon los beneficiarios.
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.