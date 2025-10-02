Rio Negro renueva cinco bancas en las legislativas de octubre

Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.

Provinciales02/10/2025
En la Cámara de Diputados se elegirán 127 legisladores (la mitad de sus miembros), mientras que el Senado renovará 24 bancas (un tercio del total).


En el caso de Rio Negro, siete fuerzas presentaron sus listas con titulares y suplentes, para ocupar las cinco bancas en juego. Es que está año se renueva los tres senadores, por el fin del mandato de Silvina García Larraburu (UxP), Martín Doñate (UxP) y Mónica Silva (JSRN); además dos diputados: Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO).


En el caso de la elección de senadores, ingresan dos por la mayoría y uno por la minoría; y la distribución de los diputados se dará por sistema D’Hont.


Los candidatos en Rio Negro son


Alianza La Libertad Avanza:


Senadores: Lorena Villaverde y Enzo Fullone. Suplentes: Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.


Diputados: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa. Suplentes: José Valla y Natalia Vega Soto.


Alianza Juntos Defendemos Río Negro:


Senadores: Facundo López y Andrea Confini. Suplentes: Bruno Pogliano y Mabel Yahuar.


Diputados: Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi. Suplentes: Miguel Evans y Claudia Posse.


Alianza Fuerza Patria:


Senadores: Martín Soria y Ana Marks. Suplentes: Héctor Leineker y Carina Pita.


Diputados: Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten. Suplentes: Zulma Romero y Martin Palumbo.


Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad


Senadores: Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua. Suplentes: Cecilia Carrasco y Hugo Soul.


Diputados: Paula Gramajo y Gabriel Musa. Suplentes: Fernanda Garramuño y Jorge Paulic.


PRO


Senadores Juan Martin y Claudia Bértora. Suplentes: Juan Murillo Ongaro y Liliana Pagliaricci.


Diputados: Martina Lacour y Gastón Varela. Suplentes: Fanny Santagni y Hernán Perafan.


Primero Río Negro:


Senadores: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla. Suplentes: Ubaldo Silva y Virginia Guevara.


Diputados: Facundo Villalba y Gabriela Fernández. Suplentes: Jorge «Tolo» Tolosa y Vilma Yáñez.


Movimiento al Socialismo:


Senadores: Mónica Martín y Aurelio Vázquez. Suplentes: Laura Sánchez y Gustavo Lehner.


Diputados: Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández. Suplentes: Carmelo Scala y Silveira Huencho Alarcón.

