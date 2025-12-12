El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.
Fuerte cruce entre Odarda y la empresa Mekorot en la reunión de Legislatura
En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.Provinciales12/12/2025
Mientras sectores del oficialismo “pidieron perdón a la empresa”, Odarda cuestionó con firmeza la presencia de Mekorot en la provincia, basándose en informes de organismos internacionales y en las obligaciones legales que el Estado rionegrino no puede delegar.
“De ninguna manera el Gobierno de Río Negro puede delegar una obligación que es propia, como es la planificación de los recursos hídricos”, afirmó Odarda, recordando que el Código de Aguas establece que esta responsabilidad debe ser ejercida por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y no por una empresa extranjera. Subrayó además que el estudio del plan hídrico es un conocimiento estratégico: “El agua subterránea, el agua superficial y el agua de los glaciares constituyen información sensible. Ese conocimiento no puede entregarse a empresas extranjeras. Debe quedar en manos del Estado, fortaleciendo el DPA e incorporando a las universidades nacionales y al CONICET”.
Odarda también cuestionó el carácter reservado de la reunión, a la que no se permitió el ingreso de vecinos ni se habilitó participación remota. “Ayer se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos y la recuperación de la democracia en la Argentina, y sin embargo se les negó la palabra a los ciudadanos. Por eso trasladé muchas de las preguntas que no pudieron hacer los vecinos, como se hace habitualmente”, señaló.
La legisladora expresó su preocupación por los antecedentes internacionales de Mekorot, citando informes de Naciones Unidas. “Ayer manifesté que la ONU declaró que Israel violó la Convención para la Prevención del Genocidio aprobada en 1948. También se denunció que se utilizó como arma la retención de necesidades vitales, cortando el suministro de agua, alimentos y hasta la asistencia humanitaria”, explicó. Además recordó que la Relatoría Especial de la ONU, en su informe del 11 de julio de 2025, instó a investigar a empresas y entidades corporativas por su participación en crímenes internacionales y crímenes de lesa humanidad. “Estos antecedentes no pueden pasarse por alto cuando se decide quién interviene en la planificación del agua en nuestra provincia”, agregó.
En relación con el proceso local, Odarda reiteró que el acuerdo con Mekorot debió ser tratado por la Legislatura, conforme al artículo 181 inciso 13 de la Constitución Provincial. “Se trata de una empresa estatal extranjera. Esto convierte el contrato en un convenio internacional y exige control parlamentario. No es aceptable que se excluya a la Legislatura”, afirmó. También sostuvo que la falta de publicación del contrato, la inexistencia de audiencia pública y la ausencia de fiscales ambientales constituyen violaciones al Acuerdo de Escazú, a la Ley General del Ambiente y al Convenio 169 de la OIT.
Finalmente, Odarda insistió en que la defensa del agua es un deber indelegable del Estado. “El agua es un derecho humano y un bien común. La planificación hídrica no puede quedar sujeta a intereses corporativos externos ni a procesos que excluyen a la ciudadanía. La transparencia y el control democrático son obligaciones irrenunciables”, concluyó.
El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 añosProvinciales05/12/2025
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.
El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.
La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025Provinciales03/12/2025
El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.
Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeresProvinciales29/11/2025
Las violencias de género se combaten. Actualizar el marco provincial de protección frente a estas violencias para garantizar herramientas legales y así actuar eficazmente ante nuevas modalidades como la violencia digital es un paso clave.
Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso públicoProvinciales28/11/2025
La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad, en primera vuelta, el proyecto de ley que crea un protocolo integral para garantizar un duelo respetado y una atención adecuada ante la muerte gestacional, perinatal o neonatal.
Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.