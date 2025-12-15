En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.
UnTER presentó solicitud de convocatoria a paritaria
El Consejo Directivo Central de UnTER, se presentó el viernes 12 de diciembre, en la Secretaría de Trabajo para formalizar el pedido de urgente convocatoria a paritaria.Provinciales15/12/2025
Desde el gremio señalaron "exigimos al Gobierno Provincial la apertura inmediata de una mesa de discusión que dé respuesta a las demandas centrales de la docencia rionegrina: Recomposición y aumento salarial real, que recupere el poder adquisitivo perdido; Cese inmediato de la auditoría médica privada, un mecanismo de control que vulnera derechos y criminaliza la enfermedad docente; Presupuesto educativo acorde a las necesidades del sistema, garantizando condiciones dignas para enseñar y aprender; Definición de una política educativa democrática, construida con participación de quienes habitamos las escuelas."
"La docencia de Río Negro necesita respuestas, no dilaciones. El Gobierno provincial tiene la responsabilidad indelegable de convocar, escuchar y garantizar derechos."
Desde la UnTER reafirmaron que cada reclamo es legítimo y que la fuerza organizada seguirá exigiendo lo que corresponde: educación pública de calidad, salarios dignos y respeto a la labor docente.
El próximo jueves 18 de diciembre a las 8,00 horas la Legislatura Provincial tendrá sesión en período extraordinario convocada por el Poder Ejecutivo.
El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.
Continúa la convocatoria pública de adopción para dos hermanos de 13 y 15 añosProvinciales05/12/2025
El Juzgado de Familia de General Roca realizó el llamado a Convocatoria Pública de Adopción de dos hermanos de 13 y 15 años.
El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.
La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025Provinciales03/12/2025
El documento brinda un panorama detallado de las actividades desarrolladas durante el año, en coincidencia con un hito significativo: los 30 años de labor de esta institución.
Proponen adherir a la Ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeresProvinciales29/11/2025
Las violencias de género se combaten. Actualizar el marco provincial de protección frente a estas violencias para garantizar herramientas legales y así actuar eficazmente ante nuevas modalidades como la violencia digital es un paso clave.
Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso públicoProvinciales28/11/2025
La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.
Un allanamiento realizado en Choele Choel por la policía de Río Negro, en el marco de la permanente lucha librada contra el narcotráfico, arrojó resultado positivo.