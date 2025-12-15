UnTER presentó solicitud de convocatoria a paritaria

El Consejo Directivo Central de UnTER, se presentó el viernes 12 de diciembre, en la Secretaría de Trabajo para formalizar el pedido de urgente convocatoria a paritaria.

Provinciales15/12/2025
IMG-20251214-WA0056

Desde el gremio señalaron "exigimos al Gobierno Provincial la apertura inmediata de una mesa de discusión que dé respuesta a las demandas centrales de la docencia rionegrina: Recomposición y aumento salarial real, que recupere el poder adquisitivo perdido; Cese inmediato de la auditoría médica privada, un mecanismo de control que vulnera derechos y criminaliza la enfermedad docente; Presupuesto educativo acorde a las necesidades del sistema, garantizando condiciones dignas para enseñar y aprender; Definición de una política educativa democrática, construida con participación de quienes habitamos las escuelas."


"La docencia de Río Negro necesita respuestas, no dilaciones. El Gobierno provincial tiene la responsabilidad indelegable de convocar, escuchar y garantizar derechos."


Desde la UnTER reafirmaron que cada reclamo es legítimo y que la fuerza organizada seguirá exigiendo lo que corresponde: educación pública de calidad, salarios dignos y respeto a la labor docente.

Te puede interesar
IMG-20251209-WA0033

Río Negro abre las inscripciones para las becas 2026

Provinciales10/12/2025

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, una iniciativa que, como cada año, la Provincia impulsa para acompañar y respaldar a los atletas de Río Negro.

IMG-20251204-WA0012

ParTE capacita en oratoria y comunicación política

Provinciales04/12/2025

El Partido ParTE Río Negro anuncia la apertura de inscripciones para el Curso de Oratoria y Comunicación Política “Contar en Tiempos Fugaces”, una propuesta formativa pensada para que más personas se animen a hablar en público sin miedo y logren comunicar sus ideas con claridad, seguridad y eficacia.

IMG-20251128-WA0007

Avanza en primera vuelta la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso público

Provinciales28/11/2025

La Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta el jueves 20 la modificación de la Ley Provincial N° 4714 con el objetivo de actualizar el marco normativo de control del tabaco e incorporar expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público.

Lo más visto