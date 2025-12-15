UnTER presentó solicitud de convocatoria a paritaria

Desde el gremio señalaron "exigimos al Gobierno Provincial la apertura inmediata de una mesa de discusión que dé respuesta a las demandas centrales de la docencia rionegrina: Recomposición y aumento salarial real, que recupere el poder adquisitivo perdido; Cese inmediato de la auditoría médica privada, un mecanismo de control que vulnera derechos y criminaliza la enfermedad docente; Presupuesto educativo acorde a las necesidades del sistema, garantizando condiciones dignas para enseñar y aprender; Definición de una política educativa democrática, construida con participación de quienes habitamos las escuelas."



"La docencia de Río Negro necesita respuestas, no dilaciones. El Gobierno provincial tiene la responsabilidad indelegable de convocar, escuchar y garantizar derechos."



Desde la UnTER reafirmaron que cada reclamo es legítimo y que la fuerza organizada seguirá exigiendo lo que corresponde: educación pública de calidad, salarios dignos y respeto a la labor docente.