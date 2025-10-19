Accidente en la ruta 22 a la altura de Darwin

La primera intervención estuvo a cargo del personal de la sub comisaría 72 y luego del Cuerpo Seguridad Vial Choele Choel.

El incidente vial se produjo en el kilómetro 1008, precisamente en el primer ingreso al ejido urbano en dirección Choele Choel - Darwin.

El rodado mayor, un Renault Kangoo, era conducido por un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Neuquén, quien viajaba acompañado por un joven de 25 años, domiciliado en la ciudad de Allen.

Ambos se desplazaban desde Bahía Blanca con destino a Neuquén.

Según las primeras averiguaciones, la motocicleta —conducida por un hombre que sería mayor de edad, aún sin identificación al momento del procedimiento— habría salido repentinamente desde un sector sin camino o acceso habilitado, deteniéndose sobre la banquina y posteriormente intentando cruzar la cinta asfáltica, siendo impactada en su lateral por el vehículo utilitario.

Personal de salud del hospital de Darwin acudió al lugar y trasladó al conductor del motovehículo al hospital de Choele Choel para estudios de mayor complejidad.

Se realizó test de alcoholemia al conductor del utilitario, arrojando resultado negativo.

Se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la presencia del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes y que se informe posteriormente sobre el estado de salud del motociclista.

Fuente Unidad Regional IV