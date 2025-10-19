El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo
Accidente en la ruta 22 a la altura de Darwin
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.Regionales - Darwin19/10/2025
La primera intervención estuvo a cargo del personal de la sub comisaría 72 y luego del Cuerpo Seguridad Vial Choele Choel.
El incidente vial se produjo en el kilómetro 1008, precisamente en el primer ingreso al ejido urbano en dirección Choele Choel - Darwin.
El rodado mayor, un Renault Kangoo, era conducido por un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Neuquén, quien viajaba acompañado por un joven de 25 años, domiciliado en la ciudad de Allen.
Ambos se desplazaban desde Bahía Blanca con destino a Neuquén.
Según las primeras averiguaciones, la motocicleta —conducida por un hombre que sería mayor de edad, aún sin identificación al momento del procedimiento— habría salido repentinamente desde un sector sin camino o acceso habilitado, deteniéndose sobre la banquina y posteriormente intentando cruzar la cinta asfáltica, siendo impactada en su lateral por el vehículo utilitario.
Personal de salud del hospital de Darwin acudió al lugar y trasladó al conductor del motovehículo al hospital de Choele Choel para estudios de mayor complejidad.
Se realizó test de alcoholemia al conductor del utilitario, arrojando resultado negativo.
Se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la presencia del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes y que se informe posteriormente sobre el estado de salud del motociclista.
Fuente Unidad Regional IV
Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.
La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.
La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.
El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.
Capacitaciones para autoridades de mesa17/10/2025
La secretaria electoral informa las distintas posibilidades existentes para realizar las capacitaciones como autoridades de mesa .
Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.