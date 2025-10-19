Accidente en la ruta 22 a la altura de Darwin

Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.

Regionales - Darwin19/10/2025
IMG-20251019-WA0068

La primera intervención estuvo a cargo del personal de la sub comisaría 72 y luego del Cuerpo Seguridad Vial Choele Choel.

El incidente vial se produjo en el kilómetro 1008, precisamente en el primer ingreso al ejido urbano en dirección Choele Choel - Darwin.

El rodado mayor, un Renault Kangoo, era conducido por un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Neuquén, quien viajaba acompañado por un joven de 25 años, domiciliado en la ciudad de Allen. 

Ambos se desplazaban desde Bahía Blanca con destino a Neuquén.

Según las primeras averiguaciones, la motocicleta —conducida por un hombre que sería mayor de edad, aún sin identificación al momento del procedimiento— habría salido repentinamente desde un sector sin camino o acceso habilitado, deteniéndose sobre la banquina y posteriormente intentando cruzar la cinta asfáltica, siendo impactada en su lateral por el vehículo utilitario.

Personal de salud del hospital de Darwin acudió al lugar y trasladó al conductor del motovehículo al hospital de Choele Choel para estudios de mayor complejidad.

Se realizó test de alcoholemia al conductor del utilitario, arrojando resultado negativo.

Se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la presencia del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes y que se informe posteriormente sobre el estado de salud del motociclista.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20251017-WA0009

Cicloturismo en Darwin

Regionales - Darwin17/10/2025

El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo

IMG-20251015-WA0007

Exitosa feria de semillas en la ESRN 135

Regionales - Darwin15/10/2025

Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.

IMG-20251003-WA0020

El 6 de noviembre se licitará el hospital de Darwin

Regionales - Darwin03/10/2025

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.

Lo más visto