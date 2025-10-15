El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.
Exitosa feria de semillas en la ESRN 135
Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.Regionales - Darwin15/10/2025
La feria, que se desarrolló con gran convocatoria y entusiasmo, se enmarca en una propuesta de Educación Ambiental Crítica, que promueve la agroecología, el Buen Vivir y la defensa de la biodiversidad como pilares fundamentales. El objetivo central es fomentar el intercambio de conocimientos, prácticas sustentables y el uso de semillas nativas y criollas, fortaleciendo así la autonomía alimentaria de las comunidades.
Durante la jornada hubo intercambio de semillas, capacitaciones y la participación de productores y feriantes regionales, quienes compartieron sus experiencias y aprendizajes. El Consejo Escolar también se hizo presente, ofreciendo un desayuno saludable preparado por el área de Alimentación y Nutrición.
Entre las instituciones participantes se destacaron el CET N° 29 de Luis Beltrán, el CEAER, que presentó su nueva carrera “Internet de las Cosas”, y el CENS N° 24, junto a la Cooperativa Escolar Pronat, reconocida por la elaboración de productos orgánicos.
Uno de los grandes atractivos fue la Radio Escolar, que transmitió en vivo y en forma ininterrumpida toda la jornada, brindando cobertura a cada una de las actividades. Siendo la única FM de la localidad, su participación aportó una dimensión comunicacional que enriqueció el evento.
El Taller de Bandas de la escuela sumó el toque artístico con un repertorio variado, que incluyó temas populares y composiciones inspiradas en el espíritu de la feria.
Con un clima de colaboración, compromiso y alegría, la Feria de Semillas de la ESRN 135 se consolidó como un espacio de encuentro y reflexión sobre la importancia de preservar la sabiduría ancestral y construir un futuro más sustentable desde la educación.
La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.
La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.
El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.
Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.