Exitosa feria de semillas en la ESRN 135

La feria, que se desarrolló con gran convocatoria y entusiasmo, se enmarca en una propuesta de Educación Ambiental Crítica, que promueve la agroecología, el Buen Vivir y la defensa de la biodiversidad como pilares fundamentales. El objetivo central es fomentar el intercambio de conocimientos, prácticas sustentables y el uso de semillas nativas y criollas, fortaleciendo así la autonomía alimentaria de las comunidades.



Durante la jornada hubo intercambio de semillas, capacitaciones y la participación de productores y feriantes regionales, quienes compartieron sus experiencias y aprendizajes. El Consejo Escolar también se hizo presente, ofreciendo un desayuno saludable preparado por el área de Alimentación y Nutrición.



Entre las instituciones participantes se destacaron el CET N° 29 de Luis Beltrán, el CEAER, que presentó su nueva carrera “Internet de las Cosas”, y el CENS N° 24, junto a la Cooperativa Escolar Pronat, reconocida por la elaboración de productos orgánicos.



Uno de los grandes atractivos fue la Radio Escolar, que transmitió en vivo y en forma ininterrumpida toda la jornada, brindando cobertura a cada una de las actividades. Siendo la única FM de la localidad, su participación aportó una dimensión comunicacional que enriqueció el evento.



El Taller de Bandas de la escuela sumó el toque artístico con un repertorio variado, que incluyó temas populares y composiciones inspiradas en el espíritu de la feria.



Con un clima de colaboración, compromiso y alegría, la Feria de Semillas de la ESRN 135 se consolidó como un espacio de encuentro y reflexión sobre la importancia de preservar la sabiduría ancestral y construir un futuro más sustentable desde la educación.