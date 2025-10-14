Beltrán festeja el día de la madre en la plaza

Te puede interesar

Colisión en el centro de Beltrán Regionales - Luis Beltrán 13/10/2025 El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.

Clínica de danzas Árabes Regionales - Luis Beltrán 13/10/2025 Se desarrollara en Luis Beltrán una clínica de danzas Árabes a cargo de la profesora y bailarina internacional Indira Celeste Monje

Avicultura alternativa Regionales - Luis Beltrán 10/10/2025 Se realizará en Luis Beltrán una jornada sobre Gallineros móviles – Activación de suelos.

Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad Regionales - Luis Beltrán 10/10/2025 Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.