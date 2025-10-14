Beltrán festeja el día de la madre en la plaza

El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.

Regionales - Luis Beltrán14/10/2025
Plaza Beltrán

El Paseo de Artesanos empezará desde las 15 horas.


Mientras que a las 18 comenzarán los números artísticos. 


Zumba con Ale Ruiz, Maxi Paiva, Mala Junta, Sarita y su grupo Vivir para Bailar, Gran cierre  a pura fiesta con El flaco Remolins.

