Encuentro infanto juvenil de Mountain Bike

El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán

Regionales - Luis Beltrán27/11/2025
El encuentro está previsto que dará inicio desde  las 16 horas. 


Participarán categorías desde los 4 años hasta la categoría juveniles. 


La inscripción tiene un costo de cinco mil pesos. 


Para más información e inscripciones, comunicarse al 2984-81 3124 (Profe Julián).

