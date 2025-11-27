Encuentro infanto juvenil de Mountain Bike

Te puede interesar

En allanamiento secuestran arma de fuego Regionales - Luis Beltrán 26/11/2025 La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.

Perdieron el control al esquivar unos perros Regionales - Luis Beltrán 24/11/2025 Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.

Muros que unen Regionales - Luis Beltrán 24/11/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.

Realizaron jornada de aromáticas Regionales - Luis Beltrán 21/11/2025 Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.

Comenzó la obra de repavimentación urbana Regionales - Luis Beltrán 20/11/2025 El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.