Comenzó la obra de repavimentación urbana

Durante el recorrido evaluaron los avances de esta importante intervención que busca mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida de las y los vecinos.



En la jornada del miércoles se realizaron tareas de asfaltado sobre calle Colón que será una de las calles que se intevendran.



Además se realizaran obras sobre un sector de calle Tello, en sectores de calle Belgrano, de calle Vicente López y planes, Sargento Cabral y Avellaneda.