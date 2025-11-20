A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Comenzó la obra de repavimentación urbana
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.Regionales - Luis Beltrán20/11/2025
Durante el recorrido evaluaron los avances de esta importante intervención que busca mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida de las y los vecinos.
En la jornada del miércoles se realizaron tareas de asfaltado sobre calle Colón que será una de las calles que se intevendran.
Además se realizaran obras sobre un sector de calle Tello, en sectores de calle Belgrano, de calle Vicente López y planes, Sargento Cabral y Avellaneda.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gasRegionales - Luis Beltrán20/11/2025
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.