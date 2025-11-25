Finalizó el torneo sub 14 de voley

Te puede interesar

Perdieron el control al esquivar unos perros Regionales - Luis Beltrán 24/11/2025 Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.

Muros que unen Regionales - Luis Beltrán 24/11/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.

Realizaron jornada de aromáticas Regionales - Luis Beltrán 21/11/2025 Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.

Comenzó la obra de repavimentación urbana Regionales - Luis Beltrán 20/11/2025 El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.

Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gas Regionales - Luis Beltrán 20/11/2025 El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.