Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.
Finalizó el torneo sub 14 de voley
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.Regionales - Luis Beltrán25/11/2025
Con una buena presencia de delegaciones y un espectacular marco de público que se hizo presente en las distintas sedes, se vivió una gran fiesta de voley durante los 3 días de competencia.
RESULTADOS:
Copa de Oro – Femenino
Bariloche Vóley Club
E.M. Choele Choel
Club Italia Unida
Copa de Oro – Masculino
Escuela Municipal Luis Beltrán
Escuela Municipal Ing. Jacobacci
Club Atlético Lamarque
Copa de Plata – Femenino
Escuela Municipal Luis Beltrán
Escuela 23 de Allen
Escuela Municipal San Antonio Oeste
Copa de Bronce – Femenino
Deportivo Viedma
E.M. Ing. Jacobacci B
Club Villa Congreso (Viedma)
Equipo Provincial Sub 14 – Femenino
Puntas receptoras:
• Cuñado, Maia (BVC)
• Villanova, Catalina (Choele Choel)
Centrales:
• Rivero, Isabella (Choele Choel)
• López, Isabella (Italia Unida)
Armadora:
• Fierro, Selena (BVC)
Opuesta:
• Yessi, Catalina (Italia Unida)
Líbero:
• Rodríguez, Sabina (Choele Choel)
Mejor Jugadora:
• Cuñado, Maia (BVC)
Equipo Provincial Sub 14 – Masculino
Puntas receptores:
• Gentile, Bautista (Beltrán)
• Arroyo, Diego (Ing. Jacobacci)
Centrales:
• Trincheri Echegoy, Franco (C.A. Lamarque)
• Mondillo, Tomás (Ing. Jacobacci)
Armador:
• Gentile, Santino (Beltrán)
Opuesto:
• Midas Muriel Peralta (Ing. Jacobacci)
Líbero:
• Vergara, Juan Martín (Beltrán)
Mejor Jugador:
• Gentile, Bautista (Beltrán)
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gasRegionales - Luis Beltrán20/11/2025
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales24/11/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
