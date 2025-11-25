Finalizó el torneo sub 14 de voley

Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.

Regionales - Luis Beltrán25/11/2025
IMG-20251125-WA0009

Con una buena presencia de delegaciones y un espectacular marco de público que se hizo presente en las distintas sedes, se vivió una gran fiesta de voley durante los 3 días de competencia.


RESULTADOS:


Copa de Oro – Femenino


Bariloche Vóley Club
E.M. Choele Choel
Club Italia Unida


Copa de Oro – Masculino


Escuela Municipal Luis Beltrán
Escuela Municipal Ing. Jacobacci
Club Atlético Lamarque


Copa de Plata – Femenino


Escuela Municipal Luis Beltrán
Escuela 23 de Allen
Escuela Municipal San Antonio Oeste


Copa de Bronce – Femenino


Deportivo Viedma
E.M. Ing. Jacobacci B
Club Villa Congreso (Viedma)


Equipo Provincial Sub 14 – Femenino


Puntas receptoras:
• Cuñado, Maia (BVC)
• Villanova, Catalina (Choele Choel)


Centrales:
• Rivero, Isabella (Choele Choel)
• López, Isabella (Italia Unida)


Armadora:
• Fierro, Selena (BVC)


Opuesta:
• Yessi, Catalina (Italia Unida)


Líbero:
• Rodríguez, Sabina (Choele Choel)


Mejor Jugadora:
• Cuñado, Maia (BVC)


Equipo Provincial Sub 14 – Masculino


Puntas receptores:
• Gentile, Bautista (Beltrán)
• Arroyo, Diego (Ing. Jacobacci)


Centrales:
• Trincheri Echegoy, Franco (C.A. Lamarque)
• Mondillo, Tomás (Ing. Jacobacci)


Armador:
• Gentile, Santino (Beltrán)


Opuesto:
• Midas Muriel Peralta (Ing. Jacobacci)


Líbero:
• Vergara, Juan Martín (Beltrán)


Mejor Jugador:
• Gentile, Bautista (Beltrán)

Te puede interesar
IMG-20251124-WA0004

Muros que unen

Regionales - Luis Beltrán24/11/2025

La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.

Lo más visto
IMG-20251124-WA0004

Muros que unen

Regionales - Luis Beltrán24/11/2025

La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.