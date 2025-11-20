A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gas
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.Regionales - Luis Beltrán20/11/2025
Estuvieron presentes junto al jefe comunal Silvia Stiep Relaciones Publicas de la Fundación Potenciar y la Secretaria de Coordinación de la Municipalidad de Luis Beltrán Delia Dieterle.
“Sabemos de la importancia de la capacitación. Esto surge desde la segunda edición de la Feria de Carreras, nos juntamos con Silvia y María Martha a coordinar. Siento que las capacitaciones y servicios tradicionales no habría que dejarlos de lado, pero tenemos que empezar a apuntar a las cuestiones más actuales tal es el ejemplo de la producción de gas y petróleo”, expresó Robín del Rio quien además agradeció el apoyo sustancial de la Secretaria de Trabajo de Rio Negro María Martha Avilez, quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente.
“Como dice Robin, en la reunión que tuvimos con el Ministerio y el municipio pensamos en acercar temáticas, principalmente porque vemos que la zona va a tener mucho movimiento en el valle y en la provincia de Río Negro y poder trabajar en la industria sabemos que interesa a mucha gente” indicó Silvia Stiep - Potenciar
La pre inscripción supero todas las expectativas, los cursos completaron el cupo en tiempo record tanto titulares como suplentes, lo que dejo en evidencia la demanda en cuanto a capacitaciones con salida laboral.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.