Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gas

Estuvieron presentes junto al jefe comunal Silvia Stiep Relaciones Publicas de la Fundación Potenciar y la Secretaria de Coordinación de la Municipalidad de Luis Beltrán Delia Dieterle.



“Sabemos de la importancia de la capacitación. Esto surge desde la segunda edición de la Feria de Carreras, nos juntamos con Silvia y María Martha a coordinar. Siento que las capacitaciones y servicios tradicionales no habría que dejarlos de lado, pero tenemos que empezar a apuntar a las cuestiones más actuales tal es el ejemplo de la producción de gas y petróleo”, expresó Robín del Rio quien además agradeció el apoyo sustancial de la Secretaria de Trabajo de Rio Negro María Martha Avilez, quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente.



“Como dice Robin, en la reunión que tuvimos con el Ministerio y el municipio pensamos en acercar temáticas, principalmente porque vemos que la zona va a tener mucho movimiento en el valle y en la provincia de Río Negro y poder trabajar en la industria sabemos que interesa a mucha gente” indicó Silvia Stiep - Potenciar



La pre inscripción supero todas las expectativas, los cursos completaron el cupo en tiempo record tanto titulares como suplentes, lo que dejo en evidencia la demanda en cuanto a capacitaciones con salida laboral.