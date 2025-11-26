En allanamiento secuestran arma de fuego

El secuestro se dio en el marco de una diligencia de allanamiento realizada en horas de la tarde en una vivienda ubicada en la zona rural.

En el lugar se encontró e incautó un arma larga de la marca "Jaguar" que carecía de numeración identificatoria visible a simple vista, un cartucho y una vaina servida correspondiente al mismo calibre.

La actuación policial estuvo a cargo de personal de la comisaría 19 y contó con la colaboración del Destacamento 133 de la zona rural Rincón de Cruz y del Gabinete de Criminalística.

El arma en cuestión, habría sido la que utilizó un hombre de 63 años de edad para amedrentar a sus vecinos de la chacra lindera, cuando estos se encontraban trabajando en la crianza de sus caballos.

Según se supo, las partes mantienen una relación de conflicto de largo tiempo pero, en la mañana de éste lunes, la situación se agravó ya que uno de la involucrados exhibió un arma de fuego y amenazó con utilizarla en su contra, por lo que - denuncia mediante - se dio inicio a una causa judicial por "amenazas".

Fuente Unidad Regional IV