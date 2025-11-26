Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
En allanamiento secuestran arma de fuego
La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán26/11/2025
El secuestro se dio en el marco de una diligencia de allanamiento realizada en horas de la tarde en una vivienda ubicada en la zona rural.
En el lugar se encontró e incautó un arma larga de la marca "Jaguar" que carecía de numeración identificatoria visible a simple vista, un cartucho y una vaina servida correspondiente al mismo calibre.
La actuación policial estuvo a cargo de personal de la comisaría 19 y contó con la colaboración del Destacamento 133 de la zona rural Rincón de Cruz y del Gabinete de Criminalística.
El arma en cuestión, habría sido la que utilizó un hombre de 63 años de edad para amedrentar a sus vecinos de la chacra lindera, cuando estos se encontraban trabajando en la crianza de sus caballos.
Según se supo, las partes mantienen una relación de conflicto de largo tiempo pero, en la mañana de éste lunes, la situación se agravó ya que uno de la involucrados exhibió un arma de fuego y amenazó con utilizarla en su contra, por lo que - denuncia mediante - se dio inicio a una causa judicial por "amenazas".
Fuente Unidad Regional IV
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gasRegionales - Luis Beltrán20/11/2025
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
Venta de Kilómetros solidariosRegionales25/11/2025
En el marco de los 33 años de la declaración del día internacional de las personas con discapacidad, el para-atleta Mauricio Orozco impulsa la venta de kilómetros solidarios, con el fin de recaudar fondos para adquirir sillas de ruedas activas que ayudaran a mejorar la calidad de vida de jóvenes vallemedienses.
Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.