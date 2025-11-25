Mareco campeón del abierto de ajedrez del Valle Medio

​Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.

Regionales - Choele Choel25/11/2025
IMG-20251125-WA0012

​El N°1 argentino, el Gran Maestro Sandro Mareco, se consagró CAMPEÓN de esta edición histórica. Su empate en el tablero 1 contra el IM Guillermo Llanos fue suficiente para asegurar el título.


​El podio se completó con grandes figuras:
​ 2° Puesto: El Maestro Internacional Lucas Liascovich, cuya victoria de negras VS FM Daniel Pacheco en la Ronda 7 le permitió escalar posiciones y obtener un brillante subcampeonato.


​ 3° Puesto: El Gran Maestro Pablo Acosta, que con una actuación sólida no pudo de blancas contra el fuertísimo neuquino Demian Mavrich y con las tablas se llevó el tercer lugar en un torneo de altísimo nivel.


​Felicitaciones a todos los ajedrecistas y al Club de Ajedrez Choele Choel por este evento FIDE que ya es un referente internacional.

