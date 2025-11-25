Como sucede hace años, los bomberos Voluntarios de Choele Choel estarán acompañando en su recorrido a Papa Noel
Mareco campeón del abierto de ajedrez del Valle Medio
Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.Regionales - Choele Choel25/11/2025
El N°1 argentino, el Gran Maestro Sandro Mareco, se consagró CAMPEÓN de esta edición histórica. Su empate en el tablero 1 contra el IM Guillermo Llanos fue suficiente para asegurar el título.
El podio se completó con grandes figuras:
2° Puesto: El Maestro Internacional Lucas Liascovich, cuya victoria de negras VS FM Daniel Pacheco en la Ronda 7 le permitió escalar posiciones y obtener un brillante subcampeonato.
3° Puesto: El Gran Maestro Pablo Acosta, que con una actuación sólida no pudo de blancas contra el fuertísimo neuquino Demian Mavrich y con las tablas se llevó el tercer lugar en un torneo de altísimo nivel.
Felicitaciones a todos los ajedrecistas y al Club de Ajedrez Choele Choel por este evento FIDE que ya es un referente internacional.
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.
La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92
El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
Un accidente ocurrido en la mañana de éste martes en un tramo de la ruta nacional 250 que enlaza las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, dejó como saldo lesiones leves en los involucrados
Un joven motociclista debió ser asistido ayer lunes, en horas de la tarde, tras protagonizar un accidente.
Valle Medio sede de las instancias finales del torneo de Argentinos JuniorsRegionales - Choele Choel18/11/2025
El coordinador de Argentinos Juniors para la Patagonia, Damian Astorga, confirmó que las instancias finales del torneo de Argentinos Juniors de Patagonia Norte se disputaran en Valle Medio.
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales24/11/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.