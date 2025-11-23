La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92
La Feria de Choele cambia su horario por la llegada del calor.
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.Regionales - Choele Choel23/11/2025
A partir de este domingo, la actividad comenzará a las 16:00, modificandose una hora respecto al horario habitual.
La decisión tomada por sus integrantes busca garantizar algo más de sombra teniendo en cuenta las condiciones climáticas propias del verano. El objetivo es que vecinos, turistas y quienes trabajan en la feria puedan disfrutar del espacio con mayor comodidad.
La Feria Municipal se consolidó en los últimos años como un verdadero punto de encuentro de los domingos un lugar donde encontras productos regionales, acompañar a los emprendedores locales y compartir un momento en familia.
El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
Un accidente ocurrido en la mañana de éste martes en un tramo de la ruta nacional 250 que enlaza las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, dejó como saldo lesiones leves en los involucrados
Un joven motociclista debió ser asistido ayer lunes, en horas de la tarde, tras protagonizar un accidente.
Valle Medio sede de las instancias finales del torneo de Argentinos JuniorsRegionales - Choele Choel18/11/2025
El coordinador de Argentinos Juniors para la Patagonia, Damian Astorga, confirmó que las instancias finales del torneo de Argentinos Juniors de Patagonia Norte se disputaran en Valle Medio.
Participaba de un curso sobre manejo de armas y una bala le rozó la cabeza: condenan el impacto emocionalRegionales - Choele Choel18/11/2025
Un efectivo de la Policía de Río Negro asistió a una capacitación sobre el uso correcto de armas de fuego cortas y largas. El curso fue dictado por personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (C.O.E.R). La actividad se realizó en el polígono de tiro de Choele Choel, sobre la Ruta Provincial 56.
Choele lanza la Colonia Inclusiva de Verano 2026 y abre inscripciones para chicos de 7 a 12 años.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
