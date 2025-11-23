La Feria de Choele cambia su horario por la llegada del calor.

A partir de este domingo, la actividad comenzará a las 16:00, modificandose una hora respecto al horario habitual.

La decisión tomada por sus integrantes busca garantizar algo más de sombra teniendo en cuenta las condiciones climáticas propias del verano. El objetivo es que vecinos, turistas y quienes trabajan en la feria puedan disfrutar del espacio con mayor comodidad.

La Feria Municipal se consolidó en los últimos años como un verdadero punto de encuentro de los domingos un lugar donde encontras productos regionales, acompañar a los emprendedores locales y compartir un momento en familia.