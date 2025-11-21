El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.
Llamado a licitación por servicio de seguridad
La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92Regionales - Choele Choel21/11/2025
1. OBJETO DEL LLAMADO: Llámese a Licitación Pública N.º 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92 de Choele Choel, a partir del viernes 5 de diciembre de 2025 y hasta el 5 de marzo de 2026, en el horario de 20:00 a 06:00 horas.
2. PRESUPUESTO OFICIAL: Se fija la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($19.250.000,00).
3. VALOR DEL PLIEGO: Se establece que el valor del Pliego será de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CVOS ($192.500,00).
4. CONSULTA DE PLIEGO: Sección de Impositiva, Municipalidad de Choele Choel, sita en Av. San Martín 1.327, de 7:30 a 12:30 hs.
5. FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 02 de diciembre del 2025 hasta las 11:00 hs., Mesa de entrada, Municipalidad de Choele Choel.
6. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 02 de diciembre de 2.025 a las 11:00 hs.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
Un accidente ocurrido en la mañana de éste martes en un tramo de la ruta nacional 250 que enlaza las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, dejó como saldo lesiones leves en los involucrados
Un joven motociclista debió ser asistido ayer lunes, en horas de la tarde, tras protagonizar un accidente.
Valle Medio sede de las instancias finales del torneo de Argentinos JuniorsRegionales - Choele Choel18/11/2025
El coordinador de Argentinos Juniors para la Patagonia, Damian Astorga, confirmó que las instancias finales del torneo de Argentinos Juniors de Patagonia Norte se disputaran en Valle Medio.
Participaba de un curso sobre manejo de armas y una bala le rozó la cabeza: condenan el impacto emocionalRegionales - Choele Choel18/11/2025
Un efectivo de la Policía de Río Negro asistió a una capacitación sobre el uso correcto de armas de fuego cortas y largas. El curso fue dictado por personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (C.O.E.R). La actividad se realizó en el polígono de tiro de Choele Choel, sobre la Ruta Provincial 56.
Choele lanza la Colonia Inclusiva de Verano 2026 y abre inscripciones para chicos de 7 a 12 años.
Choele Choel convoca a la revalida para guardavidas de la temporada 2025/2026Regionales - Choele Choel15/11/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que el próximo 4 de diciembre se realizará la revalida anual para guardavidas, instancia obligatoria para todos los aspirantes que deseen formar parte del equipo de seguridad acuática durante la temporada de verano.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.