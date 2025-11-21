Llamado a licitación por servicio de seguridad

1. OBJETO DEL LLAMADO: Llámese a Licitación Pública N.º 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92 de Choele Choel, a partir del viernes 5 de diciembre de 2025 y hasta el 5 de marzo de 2026, en el horario de 20:00 a 06:00 horas.



2. PRESUPUESTO OFICIAL: Se fija la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($19.250.000,00).



3. VALOR DEL PLIEGO: Se establece que el valor del Pliego será de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CVOS ($192.500,00).



4. CONSULTA DE PLIEGO: Sección de Impositiva, Municipalidad de Choele Choel, sita en Av. San Martín 1.327, de 7:30 a 12:30 hs.



5. FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 02 de diciembre del 2025 hasta las 11:00 hs., Mesa de entrada, Municipalidad de Choele Choel.



6. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 02 de diciembre de 2.025 a las 11:00 hs.