Daños materiales en una colisión en calle San Martin

Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.

Regionales - Choele Choel20/11/2025
El incidente Vial ocurrió cuando ambos autos circulaban por el boulevard San Martín  en sentido de dirección Sureste - Noroeste.


En la intersección de San Martín con Urquiza, un Renault Kardian al mando de un vecino de la localidad de Luis Beltrán, de 52 años de edad, y que viajaba por delante, hace una acción de frenado.


Quien lo precedia, un Toyota Etios al mando de una docente de 52 años y domiciliada en Choele Choel, no se percató a tiempo de la maniobra y terminó embistiendolo en la parte trasera.


Ninguno de los involucrados requirió asistencia médica y la intervención policíal fue requerida solo a modo preventivo.

