Daños materiales en una colisión en calle San Martin

El incidente Vial ocurrió cuando ambos autos circulaban por el boulevard San Martín en sentido de dirección Sureste - Noroeste.



En la intersección de San Martín con Urquiza, un Renault Kardian al mando de un vecino de la localidad de Luis Beltrán, de 52 años de edad, y que viajaba por delante, hace una acción de frenado.



Quien lo precedia, un Toyota Etios al mando de una docente de 52 años y domiciliada en Choele Choel, no se percató a tiempo de la maniobra y terminó embistiendolo en la parte trasera.



Ninguno de los involucrados requirió asistencia médica y la intervención policíal fue requerida solo a modo preventivo.

Fuente Unidad Regional IV