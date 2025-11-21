Charla de antimicrobianos y su vinculo con la salud

La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92
El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.Regionales - Choele Choel21/11/2025
El encuentro se desarrolló en modalidad híbrida -presencial en el edificio académico de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en Choele Choel y virtual a través de plataforma online-.
Asistieron estudiantes, docentes y profesionales del ámbito privado vinculados a diversas ramas de las ciencias de la salud. La actividad estuvo a cargo de la Dra. Valeria Amable y fue organizada por los docentes Carlos Javier Dubiel y Martín Rafael Daniele, responsables de la Asignatura Farmacología y Bases de la Terapéutica de la Carrera de Medicina Veterinaria. Durante la actividad se abordaron temas como la problemática global de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), los mecanismos biológicos que la favorecen y las estrategias para un uso racional y responsable de estos fármacos. También se destacó la necesidad de trabajar bajo el enfoque de “Una Salud”, que integra las dimensiones humanas, animal y ambiental como parte de un mismo sistema.
Disertante de nivel internacional:
Valeria Amable, es Médica Veterinaria, Especialista en Bacteriología Clínica y Doctora de la Universidad Nacional del Nordeste en Ciencias Veterinarias. Se desempeña como Profesora Adjunta de la Cátedra de Microbiología y co directora del servicio de diagnóstico bacteriológico y micológico de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNNE).
Es directora de Proyectos de Investigación y Extensión relacionados con la RAM, tema en el que trabaja desde hace más de 20 años, es miembro de la Comisión Provincial de Lucha contra la RAM (Corrientes) y co autora de libros.
La charla se da, en fechas previas a la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), que se celebra del 18 al 24 de noviembre y este año tiene como lema: “Actuemos ya: protejamos nuestro presente, aseguremos nuestro futuro”. El objetivo es movilizar a los sectores de salud humana, animal, vegetal y ambiental para que tomen medidas y eviten la propagación de infecciones resistentes.
La propuesta fue organizada en el marco de las actividades de extensión y educación continua de la UNRN, con el objetivo de fortalecer la formación profesional y sensibilizar a la comunidad académica sobre esta temática de gran relevancia sanitaria.
La Universidad Nacional de Río Negro reafirma así, su compromiso con la formación científica, el trabajo interdisciplinario y la promoción de la salud pública en la región.
El coordinador de Argentinos Juniors para la Patagonia, Damian Astorga, confirmó que las instancias finales del torneo de Argentinos Juniors de Patagonia Norte se disputaran en Valle Medio.
Un efectivo de la Policía de Río Negro asistió a una capacitación sobre el uso correcto de armas de fuego cortas y largas. El curso fue dictado por personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (C.O.E.R). La actividad se realizó en el polígono de tiro de Choele Choel, sobre la Ruta Provincial 56.
La Municipalidad de Choele Choel informa que el próximo 4 de diciembre se realizará la revalida anual para guardavidas, instancia obligatoria para todos los aspirantes que deseen formar parte del equipo de seguridad acuática durante la temporada de verano.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.