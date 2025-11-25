Bomberos colaborará nuevamente con la visita de Papa Noel

Como sucede hace años, los bomberos Voluntarios de Choele Choel estarán acompañando en su recorrido a Papa Noel

Regionales - Choele Choel25/11/2025
IMG-20251125-WA0011

Los bomberos además de tener el honor de compartir junto a Papa Noel una jornada de diversión, sonrisa e ilusión, junto a los más pequeños, tienen la tarea de recolectar golosinas para el armado de bolsitas.


Es por ello que los bomberos solicitan la colaboración de la comunidad, para la adquisición de bolsas de caramelos y chupetines.


En este marco se están repartiendo notas en distintos espacios de la comunidad y comercios para que quienes puedan colaborar, acerquen sus donaciones al cuartel ubicado en 25 de Mayo y Villegas.


Se puede colaborar a través de una transferencia al CBU 0110235420023510952852

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251124-WA0004

Muros que unen

Regionales - Luis Beltrán24/11/2025

La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.