Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.
Bomberos colaborará nuevamente con la visita de Papa Noel
Como sucede hace años, los bomberos Voluntarios de Choele Choel estarán acompañando en su recorrido a Papa NoelRegionales - Choele Choel25/11/2025
Los bomberos además de tener el honor de compartir junto a Papa Noel una jornada de diversión, sonrisa e ilusión, junto a los más pequeños, tienen la tarea de recolectar golosinas para el armado de bolsitas.
Es por ello que los bomberos solicitan la colaboración de la comunidad, para la adquisición de bolsas de caramelos y chupetines.
En este marco se están repartiendo notas en distintos espacios de la comunidad y comercios para que quienes puedan colaborar, acerquen sus donaciones al cuartel ubicado en 25 de Mayo y Villegas.
Se puede colaborar a través de una transferencia al CBU 0110235420023510952852
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.
La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92
El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
Un accidente ocurrido en la mañana de éste martes en un tramo de la ruta nacional 250 que enlaza las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, dejó como saldo lesiones leves en los involucrados
Un joven motociclista debió ser asistido ayer lunes, en horas de la tarde, tras protagonizar un accidente.
Valle Medio sede de las instancias finales del torneo de Argentinos JuniorsRegionales - Choele Choel18/11/2025
El coordinador de Argentinos Juniors para la Patagonia, Damian Astorga, confirmó que las instancias finales del torneo de Argentinos Juniors de Patagonia Norte se disputaran en Valle Medio.
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales24/11/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.