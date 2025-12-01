El Coro Ekkos del Río brindó un concierto inolvidable

El coro estable municipal, viene trabajando desde mediados de mayo bajo la dirección artística del Prof. Francisco Andres Castellano y la asistencia de dirección de Lucia Cuadrillero. En el marco del 114° Aniversario de la ciudad, brindaron junto al Coro Cipolletti un concierto lleno de emoción, fuerza y energía coral.



Agradecemos a la comunidad por acompañar este proyecto y por saber apreciar el compromiso y el trabajo realizado durante el año.



El Municipio agradece también a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús por abrir sus puertas, al Coro Cipolleti bajo la dirección de Gloria Picaguá por acompañar este debut, músicos invitados, bailarines y a la comunidad en su conjunto.



Este es sin dudas un camino que apenas inicia.