La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
El Coro Ekkos del Río brindó un concierto inolvidable
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.Regionales - Luis Beltrán01/12/2025
El coro estable municipal, viene trabajando desde mediados de mayo bajo la dirección artística del Prof. Francisco Andres Castellano y la asistencia de dirección de Lucia Cuadrillero. En el marco del 114° Aniversario de la ciudad, brindaron junto al Coro Cipolletti un concierto lleno de emoción, fuerza y energía coral.
Agradecemos a la comunidad por acompañar este proyecto y por saber apreciar el compromiso y el trabajo realizado durante el año.
El Municipio agradece también a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús por abrir sus puertas, al Coro Cipolleti bajo la dirección de Gloria Picaguá por acompañar este debut, músicos invitados, bailarines y a la comunidad en su conjunto.
Este es sin dudas un camino que apenas inicia.
El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.