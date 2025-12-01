El Coro Ekkos del Río brindó un concierto inolvidable

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.

Regionales - Luis Beltrán01/12/2025
IMG-20251201-WA0018

El coro estable municipal, viene trabajando desde mediados de mayo bajo la dirección artística del Prof. Francisco Andres Castellano y la asistencia de dirección de Lucia Cuadrillero.  En el marco del 114° Aniversario de la ciudad, brindaron junto al Coro Cipolletti un concierto lleno de emoción, fuerza y energía coral.


Agradecemos a la comunidad por acompañar este proyecto y por saber apreciar el compromiso y el trabajo realizado durante el año.


El Municipio agradece también a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús por abrir sus puertas, al Coro Cipolleti bajo la dirección de Gloria Picaguá por acompañar este debut, músicos invitados, bailarines y a la comunidad en su conjunto.


Este es sin dudas un camino que apenas inicia.

