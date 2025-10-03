El 6 de noviembre se licitará el hospital de Darwin

La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.Regionales - Darwin03/10/2025
Además, se abrieron los sobres para una obra de red eléctrica que beneficiará a 46 familias y se entregaron aportes.
Durante el acto, el Gobierno de Río Negro entregó el pliego licitatorio para la construcción del nuevo hospital, que contará con 1.819 M2, será estratégico para el Valle Medio y estará diseñado con accesos diferenciados para hospital de día, ambulatorios y emergencias. Contará con guardia activa las 24 horas, shockroom, sala de rayos, consultorios externos, vacunatorio, farmacia y múltiples sectores de apoyo técnico, administrativo y de mantenimiento.
Además, el Mandatario anunció que en los próximos días la Provincia entregará un vehículo utilitario 0 KM al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, con una inversión de $60 millones, con el objetivo de reforzar las gestiones y trámites que se realizan desde el actual Centro de Salud actual.
En la jornada se realizó la apertura de sobres para la obra de red eléctrica en las manzanas 480 y 481, que permitirá que 46 familias accedan a este servicio esencial. El proyecto incluye un puesto aéreo de transformación, tendido de líneas de media y baja tensión, instalación de 25 luminarias led y un tablero de comando para alumbrado público.
Para esta obra se presentó la empresa Electromecánica RI con una oferta de $112.169.739 para ejecutar los trabajos.
Además el municipio recibió dos aportes: uno por más de $14 millones para continuar con la construcción de diez unidades habitacionales en el marco del “Programa Casa Propia”, financiado íntegramente con fondos provinciales a través de FONAVI. La obra completa representa una inversión de $443 millones.
El otro aporte, de $40 millones, será utilizado para avanzar en la segunda etapa del Complejo Deportivo y Recreativo Municipal, que contará con cocina, comedor, vestuarios, baños, salones multifunción, dormitorios para albergue y una azotea accesible. La obra cuenta con un presupuesto total de $431 millones.
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.
La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.
El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.
Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.