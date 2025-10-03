El 6 de noviembre se licitará el hospital de Darwin

Además, se abrieron los sobres para una obra de red eléctrica que beneficiará a 46 familias y se entregaron aportes.



Durante el acto, el Gobierno de Río Negro entregó el pliego licitatorio para la construcción del nuevo hospital, que contará con 1.819 M2, será estratégico para el Valle Medio y estará diseñado con accesos diferenciados para hospital de día, ambulatorios y emergencias. Contará con guardia activa las 24 horas, shockroom, sala de rayos, consultorios externos, vacunatorio, farmacia y múltiples sectores de apoyo técnico, administrativo y de mantenimiento.



Además, el Mandatario anunció que en los próximos días la Provincia entregará un vehículo utilitario 0 KM al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, con una inversión de $60 millones, con el objetivo de reforzar las gestiones y trámites que se realizan desde el actual Centro de Salud actual.



En la jornada se realizó la apertura de sobres para la obra de red eléctrica en las manzanas 480 y 481, que permitirá que 46 familias accedan a este servicio esencial. El proyecto incluye un puesto aéreo de transformación, tendido de líneas de media y baja tensión, instalación de 25 luminarias led y un tablero de comando para alumbrado público.



Para esta obra se presentó la empresa Electromecánica RI con una oferta de $112.169.739 para ejecutar los trabajos.



Además el municipio recibió dos aportes: uno por más de $14 millones para continuar con la construcción de diez unidades habitacionales en el marco del “Programa Casa Propia”, financiado íntegramente con fondos provinciales a través de FONAVI. La obra completa representa una inversión de $443 millones.



El otro aporte, de $40 millones, será utilizado para avanzar en la segunda etapa del Complejo Deportivo y Recreativo Municipal, que contará con cocina, comedor, vestuarios, baños, salones multifunción, dormitorios para albergue y una azotea accesible. La obra cuenta con un presupuesto total de $431 millones.