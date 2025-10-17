Cicloturismo en Darwin

El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo

Regionales - Darwin17/10/2025
IMG-20251017-WA0009

Será un momento ideal para disfrutar en familia y redescubrir los paisajes de Darwin.


 El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre. El punto de encuentro es la Plaza Central a las 16:00 horas desde donde comenzará el recorrido. Se realizará un circuito de 12 km en bicicleta, por lo que la edad mínima de participación es de 10 años (considerando la distancia y la dificultad de la trayectoria).


Mientras los ciclistas recorren, la Plaza Central se transformará en un punto de encuentro familiar con: Música e Inflables para los más pequeños.


Al finalizar, habrá sorteos para las madres participantes.

