Cicloturismo en Darwin

Será un momento ideal para disfrutar en familia y redescubrir los paisajes de Darwin.



El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre. El punto de encuentro es la Plaza Central a las 16:00 horas desde donde comenzará el recorrido. Se realizará un circuito de 12 km en bicicleta, por lo que la edad mínima de participación es de 10 años (considerando la distancia y la dificultad de la trayectoria).



Mientras los ciclistas recorren, la Plaza Central se transformará en un punto de encuentro familiar con: Música e Inflables para los más pequeños.



Al finalizar, habrá sorteos para las madres participantes.