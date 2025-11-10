En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, se realizará una jornada de información y movimiento en la Plaza Central de Darwin.
Se licitó el nuevo hospital de Darwin
Se realizó el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo hospital de Darwin, una obra que marcará un antes y un después para la región en materia de salud pública y que permitirá seguir garantizando un servicio de calidad, moderno y cercano para la comunidad. El flamante nosocomio contará con una inversión provincial de más de $6.900 millones.Regionales - Darwin10/11/2025
La Provincia entregó al Municipio dos aportes por más de $49 millones para finalizar 10 viviendas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y para avanzar en la segunda etapa del Complejo Deportivo y Recreativo Municipal.
Sobre la construcción del nuevo hospital, el Gobernador afirmó que “lo que estamos haciendo hoy permite que las y los darwinenses no tengan que ir a otro hospital, ni trasladarse a otra localidad, a pesar de la excelente atención que brinda actualmente el Centro de Salud, pero sabiendo que la localidad está creciendo y se está desarrollando lo que representa nuevos desafíos”.
El hospital contará con diversas áreas funcionales: accesos diferenciados para hospital de día; ambulatorios guardia y emergencias; sector de emergencia y guardia las 24 horas; consultorio de guardia; triage; sala de rayos; shockroom; salas de observación; sector de consultorios externos; sector sano con vacunatorio, extracciones y farmacia; sector administrativo, de personal, de servicios generales; central de apoyo y mantenimiento de equipos; taller de mantenimiento, y depósitos.
Para la ejecución de las obras del nuevo hospital se presentaron dos empresas oferentes: ECA SA con $7.992.000, y Zigma SA con $8.585.309.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo
Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.
La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.
La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250Regionales - Luis Beltrán08/11/2025
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.