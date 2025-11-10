Se licitó el nuevo hospital de Darwin

La Provincia entregó al Municipio dos aportes por más de $49 millones para finalizar 10 viviendas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y para avanzar en la segunda etapa del Complejo Deportivo y Recreativo Municipal.



Sobre la construcción del nuevo hospital, el Gobernador afirmó que “lo que estamos haciendo hoy permite que las y los darwinenses no tengan que ir a otro hospital, ni trasladarse a otra localidad, a pesar de la excelente atención que brinda actualmente el Centro de Salud, pero sabiendo que la localidad está creciendo y se está desarrollando lo que representa nuevos desafíos”.



El hospital contará con diversas áreas funcionales: accesos diferenciados para hospital de día; ambulatorios guardia y emergencias; sector de emergencia y guardia las 24 horas; consultorio de guardia; triage; sala de rayos; shockroom; salas de observación; sector de consultorios externos; sector sano con vacunatorio, extracciones y farmacia; sector administrativo, de personal, de servicios generales; central de apoyo y mantenimiento de equipos; taller de mantenimiento, y depósitos.



Para la ejecución de las obras del nuevo hospital se presentaron dos empresas oferentes: ECA SA con $7.992.000, y Zigma SA con $8.585.309.