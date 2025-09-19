La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.
Continua la Campaña de castración de mascotas
La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.Regionales - Darwin19/09/2025
La campaña se llevará a cabo los días lunes 22 y martes 23 de septiembre, en el buffet del Natatorio Municipal (Avenida Roca), de 8:00 a 12:00 horas.
Se habilitarán 20 turnos por día, destinados tanto a machos como a hembras.
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, en la mesa de entrada del Municipio.
El costo de la castración es de $3.000, que se abona en el momento de solicitar el turno.
El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.
Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.