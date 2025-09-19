Continua la Campaña de castración de mascotas

La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.

Regionales - Darwin19/09/2025
IMG-20250919-WA0008

La campaña se llevará a cabo los días lunes 22 y martes 23 de septiembre, en el buffet del Natatorio Municipal (Avenida Roca), de 8:00 a 12:00 horas.


Se habilitarán 20 turnos por día, destinados tanto a machos como a hembras.


Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, en la mesa de entrada del Municipio.


El costo de la castración es de $3.000, que se abona en el momento de solicitar el turno. 
  

Te puede interesar
IMG-20250902-WA0001

Jornada de Formación para Profesores en Darwin

Regionales - Darwin02/09/2025

Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.

IMG-20250826-WA0032

Capacitación en Orientación Deportiva en Darwin

Regionales - Darwin27/08/2025

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.

Lo más visto
IMG-20250918-WA0001

Se viene la noche mexicana a Lamarque

Regionales - Lamarque18/09/2025

La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la  “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.