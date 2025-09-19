Continua la Campaña de castración de mascotas

La campaña se llevará a cabo los días lunes 22 y martes 23 de septiembre, en el buffet del Natatorio Municipal (Avenida Roca), de 8:00 a 12:00 horas.



Se habilitarán 20 turnos por día, destinados tanto a machos como a hembras.



Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, en la mesa de entrada del Municipio.



El costo de la castración es de $3.000, que se abona en el momento de solicitar el turno.

